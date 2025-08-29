ЛДПР предложила создать единую систему поддержки талантливой молодежи
Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, направленный на выявление и поддержку одаренных молодых россиян. Как сообщает ТАСС, документ, уже направленный в правительство РФ на заключение, предусматривает создание единой государственной системы для работы с талантливой молодежью.
Законопроект вносит изменения в закон «О молодежной политике в РФ», закрепляя понятия «талантливая молодежь» и «система поддержки талантливой молодежи». В нем также предлагается определить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных объединений и бизнеса в этой сфере.
Согласно инициативе, в каждом субъекте РФ должны появиться центры поддержки с едиными стандартами работы. Кроме того, планируется установить минимальный перечень мер помощи: доступ к образовательным, культурным, научным и спортивным ресурсам, финансирование участия в олимпиадах и конкурсах, развитие наставничества, а также содействие в трудоустройстве и профессиональной реализации.
По словам Слуцкого, число одаренных молодых людей в России растет, но многие из них, особенно из небольших городов и сел, остаются без поддержки из-за нехватки финансирования. «Если не закроем этот пробел, рискуем потерять лидерские позиции в мире», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что талантливая молодежь — это ресурс, способный прославить страну и сделать ее сильнее, а государство должно обеспечить равные возможности для их развития, независимо от региона и уровня достатка семьи.
