ЛДПР предложила создать единую систему поддержки талантливой молодежи

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, направленный на выявление и поддержку одаренных молодых россиян. Как сообщает ТАСС, документ, уже направленный в правительство РФ на заключение, предусматривает создание единой государственной системы для работы с талантливой молодежью.

Законопроект вносит изменения в закон «О молодежной политике в РФ», закрепляя понятия «талантливая молодежь» и «система поддержки талантливой молодежи». В нем также предлагается определить полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных объединений и бизнеса в этой сфере.

Согласно инициативе, в каждом субъекте РФ должны появиться центры поддержки с едиными стандартами работы. Кроме того, планируется установить минимальный перечень мер помощи: доступ к образовательным, культурным, научным и спортивным ресурсам, финансирование участия в олимпиадах и конкурсах, развитие наставничества, а также содействие в трудоустройстве и профессиональной реализации.

По словам Слуцкого, число одаренных молодых людей в России растет, но многие из них, особенно из небольших городов и сел, остаются без поддержки из-за нехватки финансирования. «Если не закроем этот пробел, рискуем потерять лидерские позиции в мире», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что талантливая молодежь — это ресурс, способный прославить страну и сделать ее сильнее, а государство должно обеспечить равные возможности для их развития, независимо от региона и уровня достатка семьи.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.08.2025, 18:05
    Гость: Nic

    Когда-то, кто-то даже предлагал создать Единый Блок Ленинского Обьеденения Молодёжи, сокоащенно ...

  2. 29.08.2025, 16:59
    Гость: Мда

    До Слуцкого не доходит, что потерять можно только то, что имеешь. И то, чего нет, например, тех же же лидерских позиций в чём-либо, то и потерять их невозможно. Да и не Слуцкому определять, кто талантлив, а кто - нет, не его уровень. Одно кривляние, под которым скрывается банальное намерение "осваивать" бюджетные средства...

  3. 29.08.2025, 15:19
    Гость: Ага

    Из китайских комплектующих?"Кукурузник" и тот сделать не смогли.А обещал...Так он за 25 лет столько наобещал и успешно продолжает обещать.

Все комментарии (24)
Выбор читателей
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие, при котором Украина «имеет право на существование»
Official White House Photo by Daniel Torok
Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?
Избранное
«В отсутствии образа будущего Лукашенко и Путин близнецы-братья, просто у нас больше масштаб экономики и социальная инерция»
«Мельница». Рождество, 25 января, 1930 Moscow
Кинопремьера «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: выйдем из дома навстречу жизнегеничности
KATASTROFA «Чертоги твоего разума — где я есть начало»
Gjeldrune «Слово посеет смуту»
АЗОН feat. Саня Болт «Как молоды...» (интернет-сингл)
Tequilajazzz «Камни»
Линда научила москвичей сонастройке
Лучший Самый День «Панк-дискотека» (мини-альбом)
«Монгол Шуудан» спел о том, как зашел «не в ту дверь»
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации