Россия рассмотрит отправку гумпомощи в Афганистан после землетрясения
В Москве рассматривается возможность предоставления Афганистану срочной гуманитарной помощи, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление МИД России.
В российском дипломатическом ведомстве выразили искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что власти Афганистана обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, которое произошло ночью в горах. Эпицентр залегал на глубине 8 км возле города Джелалабад на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном. Землетрясение унесло жизни как минимум 800 человек, еще более трех тысяч пострадали.
Как заявил представитель министерства здравоохранения Шарафат Заман, несколько деревень были полностью разрушены, на месте ведутся спасательные работы.
