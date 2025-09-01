Когда 80 процентов населения России прозябает в бедности и нищете, самое время помогать всем подряд и влезать самые бредовые «проекты». Авантюристы от реформ до того довели страну, что Россия оказалось не способной создать даже самый обычный кукурузник, тот самый «небесный тихоход». У нас на глазах сегодня загибается металлургия, рассыпается угольный комплекс. То же самое относится к автомобилестроению, станкостроению, машиностроению, приборостроению, космонавтике, да и ко многому другому. Кругом одни бессмысленные обещания, мол, построим лучшие в мире автотрассы и железные дороги. А что прежде мешало построить их на самом деле?

Повсюду на безответственных постах рассажены блатарёныши от юриснапруденции, разэкономики и финансообнуления. Словно всё делается специально для того, чтобы они разгромили экономику России. Все вместе они продолжают добивать «четвёртую страну в мире», растаскивая по щелям её богатства. Главная идефикс идеологов от реформ в путерашке – присвоить себе как можно больше презренного металла и свалить за бугор. Не верите? Спросите у вовинского любимчика Клишаса, как он обосновался в Швейцарии. А сколько таких клишасов облюбовали Туманный Альбион, Францию, Испанию, Германию и другие вчера ещё ненавистные западные страны? Сыночка одного из них выперли из штатов, так его папашка так осерчал, что стал угрожать амерам ядерным оружием. И это в то время, как многие основные продукты питания становятся всё недоступнее и недоступнее дорогим россиянам.