Россия рассмотрит отправку гумпомощи в Афганистан после землетрясения

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

В Москве рассматривается возможность предоставления Афганистану срочной гуманитарной помощи, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление МИД России.

В российском дипломатическом ведомстве выразили искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что власти Афганистана обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, которое произошло ночью в горах. Эпицентр залегал на глубине 8 км возле города Джелалабад на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном. Землетрясение унесло жизни как минимум 800 человек, еще более трех тысяч пострадали.

Как заявил представитель министерства здравоохранения Шарафат Заман, несколько деревень были полностью разрушены, на месте ведутся спасательные работы.

  3. 01.09.2025, 23:42
    Гость: Злюк

    Когда 80 процентов населения России прозябает в бедности и нищете, самое время помогать всем подряд и влезать самые бредовые «проекты». Авантюристы от реформ до того довели страну, что Россия оказалось не способной создать даже самый обычный кукурузник, тот самый «небесный тихоход». У нас на глазах сегодня загибается металлургия, рассыпается угольный комплекс. То же самое относится к автомобилестроению, станкостроению, машиностроению, приборостроению, космонавтике, да и ко многому другому. Кругом одни бессмысленные обещания, мол, построим лучшие в мире автотрассы и железные дороги. А что прежде мешало построить их на самом деле?
    Повсюду на безответственных постах рассажены блатарёныши от юриснапруденции, разэкономики и финансообнуления. Словно всё делается специально для того, чтобы они разгромили экономику России. Все вместе они продолжают добивать «четвёртую страну в мире», растаскивая по щелям её богатства. Главная идефикс идеологов от реформ в путерашке – присвоить себе как можно больше презренного металла и свалить за бугор. Не верите? Спросите у вовинского любимчика Клишаса, как он обосновался в Швейцарии. А сколько таких клишасов облюбовали Туманный Альбион, Францию, Испанию, Германию и другие вчера ещё ненавистные западные страны? Сыночка одного из них выперли из штатов, так его папашка так осерчал, что стал угрожать амерам ядерным оружием. И это в то время, как многие основные продукты питания становятся всё недоступнее и недоступнее дорогим россиянам.

  4. 01.09.2025, 20:52
    Гость: 1

    Может Москва не будет рассматривать возможность предоставления Афганистану срочной гуманитарной помощи? И, кому нужны такие спецпредставители президента в виде Кабула Замирова?

Все комментарии (5)
