Путин назвал провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть

Утверждения Европы о планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, для здравомыслящих людей понятно: это провокация или полная некомпетентность. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - приводит слова Путина ТАСС.

Он отметил, что конфликт на Украине спровоцирован поведением Запада. А главная цель России - защитить свои интересы.

"Что касается "агрессивных планов России в отношении Европы" - хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - повторил президент РФ. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.09.2025, 22:29
    Гость: Европа слабая

    Поэтому и боится. А Азия сильная, поэтому никто Россию совершенно не боится

  2. 02.09.2025, 19:54
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Вот именно 24/7 Кремлевская пропаганда ,грозит Европе нападением ,и тут-же главный идеолог ,заявляет что никто не собирается нападать на Европу.

  3. 02.09.2025, 19:45
    Гость: Юри_й

    так в европе же нацисты везде, вон в латвии парады ходят, так что же нацисты из НАТО нам уже не мешают жить?

  4. 02.09.2025, 19:43
    Гость: Россия готовит осеннее наступление для захвата всего Донбасс

    Россия готовит осеннее наступление для захвата всего Донбасса, сообщает ISW.

    Передислокация российских войск свидетельствует: осенние наступление ВС РФ сосредоточат на ДНР, куда перебросили элитные подразделения морской пехоты и десантников из Сумской и Херсонской областей, пишут аналитики американского Института изучения войны.

    Наступление на Сумщину потеряло приоритет, вместо этого Москва планирует активизировать атаки на Покровск, двигаться к Доброполью и обходить крепости Донетчины с запада, утверждает ISW. Дай Бог если бы это было так.

  5. 02.09.2025, 19:37
    Гость: Трам не появлялся на публике уже неделю

    Трамп пропал, а его духовный советник внезапно выступил с обращением.

    Сообщение появилось на фоне того, что президент США уже неделю не даёт пресс-конференций, а также распространившихся в Сети слухов о его смерти.

    Расходится также теория о тяжёлой болезни американского президента:

    ► Власти закрывают дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида — там лечат президентов, их семьи и первых лиц США;

    ► Многие «расследователи» отметили, что на свежем фото Трамп не похож на себя, возможно, это двойник;

    ► Сторонники кончины Трампа уверены, что последний раз «настоящий» президент США появлялся на публике 26 августа, и выглядел он очень плохо.

    Трамп на последних видео выглядел как обычно, он больным не был и на Аляске тоже. Считаю что его попытались убить или отравить демократы. Он очень многим в штатах и в мире перешёл дорогу. Грозился посадить тех кто организовали лживые вбросы о вмешательстве России в его выборы в 2016г. Видимо было опять покушение оно частично удалось. Трамп ранен но пока живой, возможно в коме, врачи борются за его жизнь. Охрана Трампа где-то не досмотрела.

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Трамп: Украина думала, что сможет победить кого-то, кто в 15 раз больше нее
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Избранное
«Вне национального контекста требование включить в состав России какие-либо области Украины выглядит абсурдно»
Больше безумия: Украина заявляет об эксклюзивных правах на былинных богатырей
7 отличий «Вне формата» (интернет-сингл)
Тоскарабочегокласса «Витраж» (интернет-сингл)
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице
Лидерство и требовательность: должен ли лидер быть требовательным?
Лос Чототамос «Вятские ковбойцы»
Операция «чык-чырык»: большая игра больших разведок
«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?
Живодеры под видом чиновников: в России запретили импортные корма для домашних питомцев
«Новый технологический уклад – прежде всего, гуманитарный, в этом его принципиальное отличие»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации