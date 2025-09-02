Путин назвал провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть

14:42 2.09.2025

Утверждения Европы о планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, для здравомыслящих людей понятно: это провокация или полная некомпетентность. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - приводит слова Путина ТАСС.

Он отметил, что конфликт на Украине спровоцирован поведением Запада. А главная цель России - защитить свои интересы.

"Что касается "агрессивных планов России в отношении Европы" - хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - повторил президент РФ.