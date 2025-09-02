Путин назвал провокацией утверждения Европы о планах России на нее напасть
Утверждения Европы о планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, для здравомыслящих людей понятно: это провокация или полная некомпетентность. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - приводит слова Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт на Украине спровоцирован поведением Запада. А главная цель России - защитить свои интересы.
"Что касается "агрессивных планов России в отношении Европы" - хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований", - повторил президент РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поэтому и боится. А Азия сильная, поэтому никто Россию совершенно не боится
Вот именно 24/7 Кремлевская пропаганда ,грозит Европе нападением ,и тут-же главный идеолог ,заявляет что никто не собирается нападать на Европу.
так в европе же нацисты везде, вон в латвии парады ходят, так что же нацисты из НАТО нам уже не мешают жить?
Россия готовит осеннее наступление для захвата всего Донбасса, сообщает ISW.
Передислокация российских войск свидетельствует: осенние наступление ВС РФ сосредоточат на ДНР, куда перебросили элитные подразделения морской пехоты и десантников из Сумской и Херсонской областей, пишут аналитики американского Института изучения войны.
Наступление на Сумщину потеряло приоритет, вместо этого Москва планирует активизировать атаки на Покровск, двигаться к Доброполью и обходить крепости Донетчины с запада, утверждает ISW. Дай Бог если бы это было так.
Трамп пропал, а его духовный советник внезапно выступил с обращением.
Сообщение появилось на фоне того, что президент США уже неделю не даёт пресс-конференций, а также распространившихся в Сети слухов о его смерти.
Расходится также теория о тяжёлой болезни американского президента:
► Власти закрывают дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида — там лечат президентов, их семьи и первых лиц США;
► Многие «расследователи» отметили, что на свежем фото Трамп не похож на себя, возможно, это двойник;
► Сторонники кончины Трампа уверены, что последний раз «настоящий» президент США появлялся на публике 26 августа, и выглядел он очень плохо.
Трамп на последних видео выглядел как обычно, он больным не был и на Аляске тоже. Считаю что его попытались убить или отравить демократы. Он очень многим в штатах и в мире перешёл дорогу. Грозился посадить тех кто организовали лживые вбросы о вмешательстве России в его выборы в 2016г. Видимо было опять покушение оно частично удалось. Трамп ранен но пока живой, возможно в коме, врачи борются за его жизнь. Охрана Трампа где-то не досмотрела.