Власти выделят 303 млн руб. на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»
Правительство России выделит 303 миллиона рублей на завершение ликвидации аналога Википедии «Большая российская энциклопедия» в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО ... „Большая российская энциклопедия“ на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий...», — цитирует документ URA.RU.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств возложен на Минцифры России. Ведомству поручено обеспечить полное выполнение всех финансовых обязательств энциклопедического центра, в том числе выплату зарплат и компенсаций сотрудникам, а также урегулирование долгов перед контрагентами. Министерство должно представить доклад о расходовании средств в правительство России до 1 марта 2026 года.
Большая российская энциклопедия (БРЭ) — продолжатель советской энциклопедической традиции. Современное издание БРЭ было подготовлено и выпущено в России по поручению президента РФ Владимира Путина в период с 2004 по 2017 год. Энциклопедия включает 35 томов. В 2019 году на основании материалов печатной версии правительством был инициирован запуск интернет-портала «Большая российская энциклопедия». За разработку и наполнение портала отвечала автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“» (АНО БРЭ), ликвидацию которой поручено провести.
Одно другого не отменяет.
Википедия гласит: «Издание БРЭ состоит из 35 нумерованных томов и тома „Россия‟, и содержит более 80 тысяч статей. Энциклопедия издавалась с 2004 года по 2017 год научным издательством «Большая российская энциклопедия». С 1 апреля 2016 года существует электронная версия энциклопедии, выпуск которой осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации».
Что же вызывало гнев властей предержащих в уже изданной российской энциклопедии, если они пошли на такой абсурдный высокозатратный шаг? И только ли дело в очередном бредовом предлоге для «освоения бюджета»? Не то или не того в энциклопедии похвалили или поругали, что сегодня стало считаться нонсенсом? Так то, с какой скоростью перевёртыши от реформ меняют своё мнение по любому из вопросов, никогда ничему и никому не угодишь. Сплошь и рядом: сегодня – орденоносец, завтра – свободопросец.
Кроме того, а кому пришла в голову идея, что купившие эту энциклопедию частные лица будут уничтожать её, если её ценность после запрета автоматически резко возрастёт? Или эти треть миллиарда рэ предназначена для выкупа энциклопедии?
Я уже не говорю о том, что невольно возникает ассоциация с гитлеровцами, сжигавшими «неправильные» книги. И вовсе умалчиваю о том, что бюджетом в РФ распоряжается парламент, а правительство его только выполняет. А есть от парламента соответствующий закон об уничтожении уже изданной российской энциклопедии, или это инициатива только премьера и его кабинета?
Круто
На эти деньги вполне можно революцию устроить. Вот откуда эти упыри берут такие числа? Какой-то бешенный абсурд происходящего, вам не кажется?
Правильно - зачем народу эти всякие ицихлопедии... Ему все что надо знать и по телевизору расскажуть. Да и слово это какое то ... иностранное... -педия. Мы ентих евро-педистов вообще запретим!