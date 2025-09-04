Власти выделят 303 млн руб. на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»

11:47 4.09.2025

Правительство России выделит 303 миллиона рублей на завершение ликвидации аналога Википедии «Большая российская энциклопедия» в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО ... „Большая российская энциклопедия“ на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий...», — цитирует документ URA.RU.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств возложен на Минцифры России. Ведомству поручено обеспечить полное выполнение всех финансовых обязательств энциклопедического центра, в том числе выплату зарплат и компенсаций сотрудникам, а также урегулирование долгов перед контрагентами. Министерство должно представить доклад о расходовании средств в правительство России до 1 марта 2026 года.

Большая российская энциклопедия (БРЭ) — продолжатель советской энциклопедической традиции. Современное издание БРЭ было подготовлено и выпущено в России по поручению президента РФ Владимира Путина в период с 2004 по 2017 год. Энциклопедия включает 35 томов. В 2019 году на основании материалов печатной версии правительством был инициирован запуск интернет-портала «Большая российская энциклопедия». За разработку и наполнение портала отвечала автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“» (АНО БРЭ), ликвидацию которой поручено провести.