Минпросвещения создаст реестр неблагополучных семей и трудных подростков

20:10 7.09.2025

Минпросвещения разработает новую государственную информационную систему (ГИС) для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Профилактика», это обойдется ведомству в 30,6 млн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на тендер на сайте госзакупок (подрядчик на сайте не раскрывается). Запустить систему необходимо до 1 декабря 2025 года – такое поручение дало правительство 1 апреля, следует из постановления Белого дома. ГИС должна охватить минимум 85 субъектов в 2025 году.

Профилактикой детских правонарушений в регионах занимаются, в частности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – они занимаются в том числе своевременным выявлением детей, которым необходима помощь. Эти комиссии ведут учет своей деятельности, как правило, на бумажных носителях, а также «в разнородных информационных системах», уточняется в техническом задании к закупке. Это снижает скорость обмена данными о детях и родителях, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа, а также о несовершеннолетних, которые проявляют признаки девиантного поведения.

Создание же на федеральном уровне ГИС «Профилактика» позволит аккумулировать информацию о детях из неблагополучных семей, а также оптимизирует передачу необходимой информации по запросам при межведомственном взаимодействии. Кроме того, ГИС поможет передавать информацию при перемещении несовершеннолетнего из одного субъекта в другой. Помимо этого в рамках системы будет создан федеральный реестр наставников для несовершеннолетних.

Ожидается, что создание указанной ГИС позволит сократить бумажный документооборот, а также уменьшит время реагирования на запросы с 45 дней до 15.