18:58 8.09.2025

Санкции, которые были введены против России за последние годы, не возымели эффекта и оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

По его словам, санкции – это повестка дня, которую поддерживают Украина и европейские страны. Они также делают все, чтобы вовлечь США в свою орбиту и навязать ограничительные меры. Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления. В Кремле принимают их во внимание.

«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить эту последовательную позицию», – цитируют представителя Кремля «Ведомости».

Песков указал, что Россия продолжит добиваться своих целей. Для Москвы было бы предпочтительнее достигать их и обеспечивать безопасность страны политико-дипломатическими методами, но поскольку это невозможно из-за отсутствия взаимности, продолжается спецоперация.

7 сентября президент США Дональд Трамп выразил готовность перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта на Украине. В этот же день глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал, что сотрудники американской администрации в ближайшее время обсудят возможность введения новых антироссийских ограничений. Окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.