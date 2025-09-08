Песков: никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию

Санкции, которые были введены против России за последние годы, не возымели эффекта и оказались бесполезными с точки зрения оказания давления на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

По его словам, санкции – это повестка дня, которую поддерживают Украина и европейские страны. Они также делают все, чтобы вовлечь США в свою орбиту и навязать ограничительные меры. Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления. В Кремле принимают их во внимание.

«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить эту последовательную позицию», – цитируют представителя Кремля «Ведомости».

Песков указал, что Россия продолжит добиваться своих целей. Для Москвы было бы предпочтительнее достигать их и обеспечивать безопасность страны политико-дипломатическими методами, но поскольку это невозможно из-за отсутствия взаимности, продолжается спецоперация.

7 сентября президент США Дональд Трамп выразил готовность перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта на Украине. В этот же день глава национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассказал, что сотрудники американской администрации в ближайшее время обсудят возможность введения новых антироссийских ограничений. Окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.

  1. 08.09.2025, 21:19
    Гость: Плодить мидиардеров

    Чтобы появлялись новые а существующие боготели планы кремля постоянно перевыполняются это единственный успешный прект

  2. 08.09.2025, 20:53
    Гость: Россия продолжит добиваться своих целей

    Где можно ознакомиться с последнй редакцией списка этих целей?

  3. 08.09.2025, 20:06
    Гость: Конечно, мы в курсе

    Санкции, которые были введены против России за последние годы, не возымели эффекта и оказались бесполезными

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/09/08/ekonomicheskie-sanktsii-i-embargo/918794-peskov-nikakie-sanktsii-ne-zastavyat-ro

    Ещё О. Скабеева 10 лет назад говорила
    САНКЦИИ НАМ НА ПОЛЬЗУ.

    ОТ САНКЦИЙ МЫ КРЕПЧАЕМ

