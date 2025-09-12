Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. Так, на выполнение домашнего задания должно уходить:
- не более одного часа — в первом классе;
- не более 1,5 — в 2-3-м;
- не более двух — в 4-5-м;
- не более 2,5 — в 6-8-м;
- не более 3,5 — в 9-11-м.
Все рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребенка, отметил Кравцов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вырастут они, станут министрами и будут писать "празник" вместо "праздник".
Это для одного предмета или для всех?
я не успею
А если ребенок хочет поступить в топовый ВУЗ на бюджет? А если ему надо для этого быть умнее 90% сверстников? Запрещать учиться будут? Уймите уже этих идиотов кто-нибудь.
9-11класс -8уроков плюс 3,5 часа домашнее задание???????Кравцов ты нормальный