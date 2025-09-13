В Орловской области при взрыве на железной дороге погибли два росгвардейца
В Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения, пишет РБК со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.
Инцидент произошел на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. В связи с проведением оперативных мероприятий временно приостановлено движение поездов дальнего следования. По словам главы области, пассажирам оказывается помощь, рассматривается возможность их доставки автобусами до мест назначения.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что погибшие служили в Росгвардии. «К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам», — написал он в своем Telegram-канале.
Ситуация находится под контролем, ведется розыск лиц, причастных к происшествию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скорее всего эти трое минировали железку, но не получилось - а тот который выжил был командир и стоя подальше, рукой водил
Причем тут в Росгвардия? Они же должны гоняться по улицам за батанами и бабулями и бить берцами по их животам -этому их каждый день учат...а тут разминирование....а минеры-профи гдееее?
Нелепое самоубийство..
Ну а зачем самим трогать посторонние предметы во время войны? Нужно вызывать взрывотехников. В Калининграде проводили учения подложили на пути муляж взрывного уситройства. Он пролежал весь день и не привлек внимания. Учения закончились полным провалом местная служба безопасности на РЖД получила втык. Потому что муляж бомбы положили не правильно, возле таблички "По путям не ходить штраф 5000р, ведется видеонаблюдение", ну никто и не ходил. Все в обход по переходу. Кому охота на деньги влетать. Кто же так мины ставит? Написали бы, за найденную бомбу приз 5000р и стрелочку, мигом бы нашли. Какие же болваны.