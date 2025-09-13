В Орловской области при взрыве на железной дороге погибли два росгвардейца

21:51 13.09.2025

В Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения, пишет РБК со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.

Инцидент произошел на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. В связи с проведением оперативных мероприятий временно приостановлено движение поездов дальнего следования. По словам главы области, пассажирам оказывается помощь, рассматривается возможность их доставки автобусами до мест назначения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что погибшие служили в Росгвардии. «К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам», — написал он в своем Telegram-канале.

Ситуация находится под контролем, ведется розыск лиц, причастных к происшествию.