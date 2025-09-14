Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.

"За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - цитирует РИА Новости указ главы государства.

В воскресенье, 14 сентября, Медведев отмечает 60-летие.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.09.2025, 15:51
    Гость: .Штурман

    Не нужно истерить по поводу награждения ДАМ так как он,вернее его помощники, орден заслужили. Своими комментариями он играет на нервах наших врагов за рубежом и внутри страны,а даже Трамп засуетился от них и послал подлодки на Байкал. Хотя у ДАМ прошлое сплошь покрыта либеральной грязью и поэтому никто ему не доверяет, но однако он сегодня единственный из верхушки кто публикует в СМИ патриотические комменты и за это ему и его помощникам спасибо.
    Сравните речи Главы РФ и речи ДАМ и станет понятно кто есть кто. Первый до сих пор главный либерал, а второй уже сменил шкуру.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Россия может потребовать с финнов репарации за преступления и ущерб в ходе Второй мировой войны
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Number 10, CC BY 2.0"/>
«Коалиция» поделила Украину: Франции — недра, Британии — логистика, Румынии — порты
Трамп написал Лукашенко письмо с «особым знаком дружбы» и подарил запонки
Избранное
Константин Синцов. «Русагротранс» и его роль в развитии отрасли зерновых перевозок РФ
«Чего хочет Россия: отобрать у Украины то, что относительно легко можно у нее отобрать, или денацифицировать Украину, освободив ее от фашистского режима?»
Лучший Самый День «Вселенная онлайн» (интернет-релиз)
Кризалис «Подводные камни» (интернет-сингл)
musica di strada «Под тенью Спаса на Крови» (интернет-сингл)
Силовиков защитят от журналистских расследований
Поклонники довели Константина Никольского до слез
longlong feat. E2 знакомы «Не забывайте» (интернет-сингл)
«Уго Чавес был убит, COVID-19 создан в США. Почему не озвучиваются должным образом преступления США?»
«Почему решение не праздновать 100-летие СССР крайне опасно в условиях боевых действий на Украине»
В Казахстане откроется технологическая торговая площадка – ITS
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации