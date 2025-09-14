Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Таким образом, Медведев стал полным кавалером этого ордена.
"За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - цитирует РИА Новости указ главы государства.
В воскресенье, 14 сентября, Медведев отмечает 60-летие.
Снесут Эрмитаж, построят Собчак-центр
Не нужно истерить по поводу награждения ДАМ так как он,вернее его помощники, орден заслужили. Своими комментариями он играет на нервах наших врагов за рубежом и внутри страны,а даже Трамп засуетился от них и послал подлодки на Байкал. Хотя у ДАМ прошлое сплошь покрыта либеральной грязью и поэтому никто ему не доверяет, но однако он сегодня единственный из верхушки кто публикует в СМИ патриотические комменты и за это ему и его помощникам спасибо.
Сравните речи Главы РФ и речи ДАМ и станет понятно кто есть кто. Первый до сих пор главный либерал, а второй уже сменил шкуру.
Аж на самого Собчака
Пугал прибалтов на границе вот получил только 4-ю степень!
за то, что не отдал норвежцам Новую землю в придачу?