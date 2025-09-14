Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Не нужно истерить по поводу награждения ДАМ так как он,вернее его помощники, орден заслужили. Своими комментариями он играет на нервах наших врагов за рубежом и внутри страны,а даже Трамп засуетился от них и послал подлодки на Байкал. Хотя у ДАМ прошлое сплошь покрыта либеральной грязью и поэтому никто ему не доверяет, но однако он сегодня единственный из верхушки кто публикует в СМИ патриотические комменты и за это ему и его помощникам спасибо.

Сравните речи Главы РФ и речи ДАМ и станет понятно кто есть кто. Первый до сих пор главный либерал, а второй уже сменил шкуру.