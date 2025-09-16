Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме

21:33 16.09.2025

Президент России Владимир Путин прибыл в район проведения учений «Запад-2025» в военной форме. Верховный главнокомандующий приехал в Нижегородскую область на полигон «Мулино», на котором прошел основной этап учений. На Путине был полевой комплект формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», пишет РБК.



Глава государства осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в военной операции на Украине.

Путин отметил, что мероприятия в рамках учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники. «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал он.



Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября.

На учениях отрабатывались планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны поступить в Белоруссию до конца года.

Ранее начальник Генштаба армии Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в ходе учений были отработаны вопросы планирования применения нестратегического ядерного оружия. При этом были проведены оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».