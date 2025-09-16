Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме
Президент России Владимир Путин прибыл в район проведения учений «Запад-2025» в военной форме. Верховный главнокомандующий приехал в Нижегородскую область на полигон «Мулино», на котором прошел основной этап учений. На Путине был полевой комплект формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», пишет РБК.
Глава государства осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в военной операции на Украине.
Путин отметил, что мероприятия в рамках учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники. «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал он.
Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября.
На учениях отрабатывались планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны поступить в Белоруссию до конца года.
Ранее начальник Генштаба армии Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в ходе учений были отработаны вопросы планирования применения нестратегического ядерного оружия. При этом были проведены оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».
РАЗВЕ Ж ЭТО ВОЕННАЯ ФОРМА?
А без погон может купить каждый, кому не лень, в мага́зине.
Кроме того, в настоящей, а не в бутафорской армии обращение к военнослужащим производится по воинскому званию, а не должности, как сейчас, когда речь заходит о липовых начальничках.
Кстати, никогда прежде в истории России парад не принимали сидя на стульчике, как нынче. Исключение было, если парад принимался сидя на коне. Впрочем, в РККА маршал Жуков перед прохождением войск с коня всё-таки спускался на грешную землю. А в автомобилях командиры, объезжая войска, уже стояли.
Странно не то, что президент в форме и без погон, а то что не один БПЛА ВСУ не прилетел сюда. Не ужели они проспали, у них же в кремле и МО везде их стукачи и шпионы из бывших украинцев в высоких званиях, они все планы знают заранее, или договорняк с Украиной.
уйдет на пенсию?
Появление наблюдателей из США на совместных учениях Вооруженных сил России и Белоруссии, которые получили название «Запад-2025», стало неожиданностью. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).
«Появление американцев стало примечательным поворотом событий. Учения, проводимые раз в четыре года, изначально задумывались для того, чтобы представить, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО, альянса, самым могущественным членом которого являются США», — говорится в материале.
Издание отметило, что на учениях присутствовал журналист NYT. Он обратился к наблюдателям, но те не захотели с ним говорить. По данным МИД Белоруссии, одним из представителей США оказался военный атташе американского посольства в республике подполковник Брайан Патрик Шоуп.