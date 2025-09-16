Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме

Президент России Владимир Путин прибыл в район проведения учений «Запад-2025» в военной форме. Верховный главнокомандующий приехал в Нижегородскую область на полигон «Мулино», на котором прошел основной этап учений. На Путине был полевой комплект формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.», пишет РБК.


Глава государства осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в военной операции на Украине.

Путин отметил, что мероприятия в рамках учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники. «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал он.


Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября.

На учениях отрабатывались планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны поступить в Белоруссию до конца года.

Ранее начальник Генштаба армии Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в ходе учений были отработаны вопросы планирования применения нестратегического ядерного оружия. При этом были проведены оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

  2. 16.09.2025, 23:33
    Гость: Форма - это когда с погонами

    А без погон может купить каждый, кому не лень, в мага́зине.
    Кроме того, в настоящей, а не в бутафорской армии обращение к военнослужащим производится по воинскому званию, а не должности, как сейчас, когда речь заходит о липовых начальничках.
    Кстати, никогда прежде в истории России парад не принимали сидя на стульчике, как нынче. Исключение было, если парад принимался сидя на коне. Впрочем, в РККА маршал Жуков перед прохождением войск с коня всё-таки спускался на грешную землю. А в автомобилях командиры, объезжая войска, уже стояли.

  3. 16.09.2025, 22:54
    Гость: Пилот

    Странно не то, что президент в форме и без погон, а то что не один БПЛА ВСУ не прилетел сюда. Не ужели они проспали, у них же в кремле и МО везде их стукачи и шпионы из бывших украинцев в высоких званиях, они все планы знают заранее, или договорняк с Украиной.

  5. 16.09.2025, 22:16
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Появление наблюдателей из США на совместных учениях Вооруженных сил России и Белоруссии, которые получили название «Запад-2025», стало неожиданностью. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

    «Появление американцев стало примечательным поворотом событий. Учения, проводимые раз в четыре года, изначально задумывались для того, чтобы представить, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО, альянса, самым могущественным членом которого являются США», — говорится в материале.

    Издание отметило, что на учениях присутствовал журналист NYT. Он обратился к наблюдателям, но те не захотели с ним говорить. По данным МИД Белоруссии, одним из представителей США оказался военный атташе американского посольства в республике подполковник Брайан Патрик Шоуп.

Все комментарии (6)
