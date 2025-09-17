Комитет Госдумы одобрил законопроект о круглогодичном призыве

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Авторами законопроекта выступили председатель того же комитета Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно документу, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего года. Однако фактическая отправка призывников на службу будет осуществляться по прежним правилам - дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, пишет "Российская газета".

Для отдельных категорий граждан предлагаются особые сроки отправления на службу. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что нововведения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу. Профильный комитет отметил в своем заключении, что документ не противоречит Конституции. При этом депутаты пояснили, что речь в нем идет именно "о сроках проведения мероприятий, связанных с призывом" - именно их предлагается проводить круглый год, а не отправку призывников на службу.

