Комитет Госдумы одобрил законопроект о круглогодичном призыве
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.
Авторами законопроекта выступили председатель того же комитета Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
Согласно документу, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего года. Однако фактическая отправка призывников на службу будет осуществляться по прежним правилам - дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, пишет "Российская газета".
Для отдельных категорий граждан предлагаются особые сроки отправления на службу. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что нововведения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу. Профильный комитет отметил в своем заключении, что документ не противоречит Конституции. При этом депутаты пояснили, что речь в нем идет именно "о сроках проведения мероприятий, связанных с призывом" - именно их предлагается проводить круглый год, а не отправку призывников на службу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
" боевики ВСУ больше не проходят обучение за границей. "?
Куда ,якобы сбежавщие могут деться в Европе.
Не верю.
остановить легко, за месяц-полтора
При желании конечно.
Не только война, а весь мир стал другим. И тут до хихилов начинает доходить, что они вообще ни для чего, ни в каком количестве не нужны.
Ок. Не боевики, а террористы. Так лучше?
Замучаются пыль глотать (с).