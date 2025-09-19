«Пулково» заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

14:46 19.09.2025

Петербургский аэропорт "Пулково" в официальном телеграм-канале заявил о взломе своего сайта, работа портала в данный момент ограничена.

"Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В настоящее время на сайте "Пулково" сообщается о временном проведении технических работ. По вопросам, связанным с рейсами, пассажирам рекомендовано обращаться в авиакомпании.

Аэропорт в настоящее время работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме.