Опубликована карта со всеми освобожденными территориями в зоне СВО

занять всю Донецкую область -- там наибольшее продвижение, и если получится, выйти на левый берег Днепра по всей Запорожской обл. Тогда левый берег во всём нижнем течении будет под контролем России. За правый берег -- Херсон, Запорожье, Николаев, не говорю уж Одесса -- надо забыть, понятно. Но весь Донбас + левобережье в Запорожской и Херсонской (без самих этих городов) областях могут быть основой для хорошего (с точки зрения Кремля) договорняка. Карта показывает именно эти попытки.

Другое дело, что это будет очень сложно. Оставшаяся треть Донецкой области -- это Славянский и Краматорский конгломераты, очень сильно укрепленные. И технически, и численно. Если их штурмовать, то бойня будет такой, какой ещё не было. Если Покровск всё никак не могут взять, то я себе представляю, что будет тут. Те небольшие продвижения в Харьковской обл., что мы видим -- это скорей всего попытки как-то обойти их с севера. Но они тоже крайне медленны и поверхностны.

Короче: смысл-то понятен, но вот возможность реализовать этот план под очень большим вопросом. Впереди огромные потери -- и ради чего? Не ради ведь решения украинской проблемы -- нет, ради договорняка.