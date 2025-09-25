Опубликована карта со всеми освобожденными территориями в зоне СВО
Минобороны РФ представило актуальную схему освобожденных территорий в зоне специальной военной спецоперации на 24 сентября 2025 года. За все время СВО российские войска взяли более 4,7 квадратного километра и закрепились в 205 населенных пунктах.
"Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров, — цитирует сообщение военного ведомства News.ru.
ВС РФ освободили свыше 3308 квадратных километров территории в ДНР и более 205 — в ЛНР. Российская армия также освободила свыше 542 квадратных километров в Харьковской области и более 261 — в Запорожской. Кроме того, освобождено свыше 223 квадратных километров в Сумской области и более 175 — в Днепропетровской.
Фото: Официальный телеграм-канал Минобороны России
то карта показывала бы Правобережье уже давно.
По тому, что я вижу на этой карте, всё только начинается.
И наконец построили!!! Вот что бизнесс животворящий делает!
Одессу и Харьковскую область нужно возвращать домой!
И вообще, спрямить границы там всё по максимому, внутри незалежности.
да и сумма по километражу по областям у самого "военного ведомства" не бьётся....
занять всю Донецкую область -- там наибольшее продвижение, и если получится, выйти на левый берег Днепра по всей Запорожской обл. Тогда левый берег во всём нижнем течении будет под контролем России. За правый берег -- Херсон, Запорожье, Николаев, не говорю уж Одесса -- надо забыть, понятно. Но весь Донбас + левобережье в Запорожской и Херсонской (без самих этих городов) областях могут быть основой для хорошего (с точки зрения Кремля) договорняка. Карта показывает именно эти попытки.
Другое дело, что это будет очень сложно. Оставшаяся треть Донецкой области -- это Славянский и Краматорский конгломераты, очень сильно укрепленные. И технически, и численно. Если их штурмовать, то бойня будет такой, какой ещё не было. Если Покровск всё никак не могут взять, то я себе представляю, что будет тут. Те небольшие продвижения в Харьковской обл., что мы видим -- это скорей всего попытки как-то обойти их с севера. Но они тоже крайне медленны и поверхностны.
Короче: смысл-то понятен, но вот возможность реализовать этот план под очень большим вопросом. Впереди огромные потери -- и ради чего? Не ради ведь решения украинской проблемы -- нет, ради договорняка.