Глава управления Росгвардии по Северной Осетии задержан по делу о взятке

Глава управления Росгвардии по Северной Осетии - Алании генерал Валерий Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Голота был назначен начальником управления Росгвардии по Северной Осетии в сентябре 2021 года. Он удостоен государственных наград: ордена Мужества и медали "За отличие в охране общественного порядка".

  2. 30.09.2025, 03:05
    Гость: Пилот

    Наказать переводом на другую работу повысить в должности и звании, наградить и повысить зарплату, чтобы ему стало стыдно

