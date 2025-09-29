Глава управления Росгвардии по Северной Осетии задержан по делу о взятке

22:36 29.09.2025

Глава управления Росгвардии по Северной Осетии - Алании генерал Валерий Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Голота был назначен начальником управления Росгвардии по Северной Осетии в сентябре 2021 года. Он удостоен государственных наград: ордена Мужества и медали "За отличие в охране общественного порядка".