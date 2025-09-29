В России в 2026 году увеличат маткапитал за двоих детей

14:07 29.09.2025

В 2026 году сумма материнского капитала в России будет увеличена на 6,8%. Выплата на второго ребенка составит 974,1 тыс. рублей для семей, которые не получали капитал на первенца. На первого ребенка материнский капитал составит 737,2 тыс. рублей, а единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Кроме того, на единое пособие для семей с детьми планируется выделить около 1,76 трлн рублей, а на новую семейную выплату — 119 млрд рублей. Она позволит родителям двух и более детей получать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов.