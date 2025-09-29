В России в 2026 году увеличат маткапитал за двоих детей

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В 2026 году сумма материнского капитала в России будет увеличена на 6,8%. Выплата на второго ребенка составит 974,1 тыс. рублей для семей, которые не получали капитал на первенца. На первого ребенка материнский капитал составит 737,2 тыс. рублей, а единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Кроме того, на единое пособие для семей с детьми планируется выделить около 1,76 трлн рублей, а на новую семейную выплату — 119 млрд рублей. Она позволит родителям двух и более детей получать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2025, 20:43
    Гость: предсказатель Грыша

    Сим победим ! Еще бы закон о смертной казни врачам делающим аборт и женщинам. Убийство беззащитных должно быть наказуемо.

  5. 29.09.2025, 15:18
    Гость: Напрасно

    Русская женщина двоих рожать не будет, это мешает карьере и отдыху в Турции.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Они всегда объединяются». Почему ветераны СВО пугают власть
© KM.RU
Подорожает все: россияне на пороге очередного удара по кошельку
«Продвижение невозможно»: неудобная правда от Рогозина порвала Сеть
Избранное
negative zero «Остановить время» (интернет-сингл)
Сифилис: от любви до ненависти
Плейлист Венкова «Стокгольмский синдром»
Чайф «Оранжевое настроение III»
Кинопремьера «Холоп 2»: разрушить дом, спилить дерево, вырастить дочь
Указ №1400: Горбачевская «перестройка» закончилась Борисовым царством
Кукишъ «Матушка, я красный смех. Памяти Л.Н. Андреева и И.Ф. Летова»
Кинопремьера «Чук и Гек. Большое приключение»: герои Гайдара в заколдованном лесу
Следующей жертвой Зеленского станет украинский язык
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации