ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
ФСБ сообщила о задержании граждан Центральной Азии и России в Красноярске и Пятигорске, которые планировали теракты в синагоге и здании еврейской религиозной общины.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации (МТО)", - цитирует заявление Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы "Интерфакс".
По данным ЦОС, теракты "готовились под предлогом защиты интересов граждан Государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".
"В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни, с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года", - сообщили в ФСБ.
В результате оперативных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, "осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги".
Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин РФ, планировавший совершение поджога здания еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.
крокус был за евреями, вот тогда фсб...
как с разжиганием евреями межнациональной розни на Украине с ярой русофобией?При этом со стороны российских евреев во главе с Бер Лазаром никакого осуждения не последовало.А ФСБ об их культовых объектах беспокоится.
Колмановский с Матусовским конечно классики, но сии строки вполне тянут на эвфемизм. Сирены там всякие.
И!
главное
ГДЕ УКРАИНСКИЙ СЛЕД?
международное разжигание межнациональной в многонационалии - эттж ихний конег
(как в крокусе, ага)
Но всё равно нельзя чтобы братья подрались. Им ещё вместе Россию осваивать и осваивать