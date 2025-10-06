ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах

Стоп-кадр видео

ФСБ сообщила о задержании граждан Центральной Азии и России в Красноярске и Пятигорске, которые планировали теракты в синагоге и здании еврейской религиозной общины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации (МТО)", - цитирует заявление Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы "Интерфакс".

По данным ЦОС, теракты "готовились под предлогом защиты интересов граждан Государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".

"В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни, с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года", - сообщили в ФСБ.

В результате оперативных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, "осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги".

Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин РФ, планировавший совершение поджога здания еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

  2. 06.10.2025, 18:05
    Гость: а

    как с разжиганием евреями межнациональной розни на Украине с ярой русофобией?При этом со стороны российских евреев во главе с Бер Лазаром никакого осуждения не последовало.А ФСБ об их культовых объектах беспокоится.

  3. 06.10.2025, 16:14
    Гость: Имрек

    Колмановский с Матусовским конечно классики, но сии строки вполне тянут на эвфемизм. Сирены там всякие.

  4. 06.10.2025, 15:40
    Гость: Щннщанщ

    И!
    главное
    ГДЕ УКРАИНСКИЙ СЛЕД?
    международное разжигание межнациональной в многонационалии - эттж ихний конег
    (как в крокусе, ага)

  5. 06.10.2025, 15:35
    Гость: Назвать-то можно

    Но всё равно нельзя чтобы братья подрались. Им ещё вместе Россию осваивать и осваивать

