Госкомпании могут обязать инвестировать в IT-стартапы
Закупки продукции малых технологических компаний (МТК) предлагается сделать обязательными для крупнейших организаций, включая корпорации с госучастием. С таким предложением в Минэкономразвития обратился Союз поддержки и развития технологических компаний (СТК), сообщили «Известия».
В письме отмечается, что мера поможет поддержать российские IT-стартапы и стимулировать конкуренцию на рынке. Союз также предлагает упростить участие МТК в госзакупках, создав для них равные условия с крупными поставщиками, а также ввести институт омбудсмена, который будет представлять интересы технологических компаний и помогать им взаимодействовать с государственными структурами.
По словам члена правления СТК и главы компании «Диджитал Маркетс» Ильи Назарова, сейчас большинство крупных корпораций создают собственные IT-подразделения и отказываются от закупок у независимых разработчиков, что сдерживает развитие малого технологического бизнеса.
СТК также предлагает пересмотреть требования законодательства о закупках, включая избыточные нормы по лицензированию в сфере информационной безопасности.
Согласно исследованию «Диджитал Маркетс» и СТК, проведённому в сентябре 2025 года, в России могли бы работать до 30 тыс. малых технологических компаний, однако по данным Минэкономразвития и Корпорации МСП их сейчас лишь около 5,7 тыс.
В письме подчёркивается, что МТК уже генерируют свыше 1 трлн рублей годовой выручки и обеспечивают десятки тысяч рабочих мест.
Управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что госсектор остаётся главным заказчиком в экономике, и доступ стартапов к госзакупкам напрямую влияет на их выживаемость. По его словам, формализация участия МТК в цепочках поставок госкорпораций может стать ключевой мерой поддержки отрасли.
насс за бугром когда шткрываешь компанию, то 2 года не платишь налоги...потом закрываешь и открываешь новую с другим названием и с другим учредителем и опять не платишь налоги 2 года...и так до пенсии...а у вассс?
Насильно мил не будешь. И тем более, заставит что-то изобретать или создавать. Созидать может только свободный человек, в противном случае получится отличная возможность для очередного распила средств. Как там например с "Роснано". Чего только его руководители не обещали, стать
в области компьютерных и информационных технологий мировым лидером, создания там линейки квантовых компьютеров например и т.д. Получили на это миллиарды рублей и что на выходе - распил денег и все. И спросить не с кого.
Имеет место быть т.з. что 95% т.н. IT продукции и нафиг никому не нужны.
Так и вижу схематоз - "талантливый"сыночек какого нибудь директора госпредприятия запускает шарашкин IT "старт-ап", батя ну ничего не может поделать и начинает вливать туда деньги. Ну закон же требует... И молодой и перспективный "эффективный менеджер" делает блестящую карьеру на финансовых вливаниях и госзакупках.
А за углом какой нибудь талантливый паренек, но без "крыши", все пытается запустить свой IT бизнес, даже разработал неплохой продукт, но тендеры почему то всегда выигрывает тот другой "перспективный".
Так Чубайс туда и ннвестировал.