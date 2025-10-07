Госкомпании могут обязать инвестировать в IT-стартапы

Закупки продукции малых технологических компаний (МТК) предлагается сделать обязательными для крупнейших организаций, включая корпорации с госучастием. С таким предложением в Минэкономразвития обратился Союз поддержки и развития технологических компаний (СТК), сообщили «Известия».

В письме отмечается, что мера поможет поддержать российские IT-стартапы и стимулировать конкуренцию на рынке. Союз также предлагает упростить участие МТК в госзакупках, создав для них равные условия с крупными поставщиками, а также ввести институт омбудсмена, который будет представлять интересы технологических компаний и помогать им взаимодействовать с государственными структурами.

По словам члена правления СТК и главы компании «Диджитал Маркетс» Ильи Назарова, сейчас большинство крупных корпораций создают собственные IT-подразделения и отказываются от закупок у независимых разработчиков, что сдерживает развитие малого технологического бизнеса.

СТК также предлагает пересмотреть требования законодательства о закупках, включая избыточные нормы по лицензированию в сфере информационной безопасности.

Согласно исследованию «Диджитал Маркетс» и СТК, проведённому в сентябре 2025 года, в России могли бы работать до 30 тыс. малых технологических компаний, однако по данным Минэкономразвития и Корпорации МСП их сейчас лишь около 5,7 тыс.

В письме подчёркивается, что МТК уже генерируют свыше 1 трлн рублей годовой выручки и обеспечивают десятки тысяч рабочих мест.

Управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что госсектор остаётся главным заказчиком в экономике, и доступ стартапов к госзакупкам напрямую влияет на их выживаемость. По его словам, формализация участия МТК в цепочках поставок госкорпораций может стать ключевой мерой поддержки отрасли.

  1. 07.10.2025, 16:51
    Гость: У

    насс за бугром когда шткрываешь компанию, то 2 года не платишь налоги...потом закрываешь и открываешь новую с другим названием и с другим учредителем и опять не платишь налоги 2 года...и так до пенсии...а у вассс?

  2. 07.10.2025, 16:28
    Гость: rick

    "Госкомпании могут обязать инвестировать в IT-стартапы"
    ---
    Насильно мил не будешь. И тем более, заставит что-то изобретать или создавать. Созидать может только свободный человек, в противном случае получится отличная возможность для очередного распила средств. Как там например с "Роснано". Чего только его руководители не обещали, стать
    в области компьютерных и информационных технологий мировым лидером, создания там линейки квантовых компьютеров например и т.д. Получили на это миллиарды рублей и что на выходе - распил денег и все. И спросить не с кого.

  4. 07.10.2025, 15:00
    Гость: Хе хе...

    Так и вижу схематоз - "талантливый"сыночек какого нибудь директора госпредприятия запускает шарашкин IT "старт-ап", батя ну ничего не может поделать и начинает вливать туда деньги. Ну закон же требует... И молодой и перспективный "эффективный менеджер" делает блестящую карьеру на финансовых вливаниях и госзакупках.

    А за углом какой нибудь талантливый паренек, но без "крыши", все пытается запустить свой IT бизнес, даже разработал неплохой продукт, но тендеры почему то всегда выигрывает тот другой "перспективный".

