"Госкомпании могут обязать инвестировать в IT-стартапы"

09:10 7.10.2025

Закупки продукции малых технологических компаний (МТК) предлагается сделать обязательными для крупнейших организаций, включая корпорации с госучастием. С таким предложением в Минэкономразвития обратился Союз поддержки и развития технологических компаний (СТК), сообщили «Известия».

В письме отмечается, что мера поможет поддержать российские IT-стартапы и стимулировать конкуренцию на рынке. Союз также предлагает упростить участие МТК в госзакупках, создав для них равные условия с крупными поставщиками, а также ввести институт омбудсмена, который будет представлять интересы технологических компаний и помогать им взаимодействовать с государственными структурами.

По словам члена правления СТК и главы компании «Диджитал Маркетс» Ильи Назарова, сейчас большинство крупных корпораций создают собственные IT-подразделения и отказываются от закупок у независимых разработчиков, что сдерживает развитие малого технологического бизнеса.

СТК также предлагает пересмотреть требования законодательства о закупках, включая избыточные нормы по лицензированию в сфере информационной безопасности.

Согласно исследованию «Диджитал Маркетс» и СТК, проведённому в сентябре 2025 года, в России могли бы работать до 30 тыс. малых технологических компаний, однако по данным Минэкономразвития и Корпорации МСП их сейчас лишь около 5,7 тыс.

В письме подчёркивается, что МТК уже генерируют свыше 1 трлн рублей годовой выручки и обеспечивают десятки тысяч рабочих мест.

Управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что госсектор остаётся главным заказчиком в экономике, и доступ стартапов к госзакупкам напрямую влияет на их выживаемость. По его словам, формализация участия МТК в цепочках поставок госкорпораций может стать ключевой мерой поддержки отрасли.