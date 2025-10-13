Кабмин одобрил привлечение резервистов к военным операциям за пределами РФ

16:07 13.10.2025

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в федеральный закон «Об обороне», чтобы дать возможность призывать резервистов на специальные военные сборы. Они смогут участвовать в выполнении отдельных задач при возникновении вооружённых конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооружённых сил России за пределами страны.

В пояснительной записке уточняется, что речь идёт о гражданах, заключивших контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Сейчас законодательство допускает их привлечение только во время мобилизации или в условиях военного положения.

Как пояснил ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, изменения касаются только тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, состоящих в запасе.