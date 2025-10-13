Кабмин одобрил привлечение резервистов к военным операциям за пределами РФ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России, сообщает ТАСС.
Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в федеральный закон «Об обороне», чтобы дать возможность призывать резервистов на специальные военные сборы. Они смогут участвовать в выполнении отдельных задач при возникновении вооружённых конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооружённых сил России за пределами страны.
В пояснительной записке уточняется, что речь идёт о гражданах, заключивших контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Сейчас законодательство допускает их привлечение только во время мобилизации или в условиях военного положения.
Как пояснил ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, изменения касаются только тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, состоящих в запасе.
"надо писать с большой буквы"?
Как танково - мотопехотный прорыв может остановить кучка БПЛА?
Дроны, если нам не врут придворные СМИ, это же вообще ничто! Нам столько лет рассказывали о том, что "Запад в истерике - пара российских Су-24 парализовала все системы эсминца Доналд Кук", так это что, вранье было, никакого сверхмощного мобильного РЭБ-оружия нет? Или оно только на эсминцы действует, а на дроны - ваще никак?
Ну, а чудо-"Панцири" - тоже не оно? Против кучи дронов бессильно? Там ведь облако дронов должно быть, чтобы танковый кулак остановить, на дальних дистанциях расстреляли ракетами, на ближних - ствольным оружием сопровождающих Панцирей! Или Тунгусок...
А есть ведь еще и просто ствольная зенитная артиллерия, вроде старой доброй Шилки или новейшей "Деривация-ПВО"? Ее же с 2017 года по выставкам таскают, в 2020 участвовала в параде победы!
В 2023 году об ее успешном применении в СВО сообщалось - почти два года прошло, однако!
...
Тут одно из двух: либо нам более ДЕСЯТКА ЛЕТ врали о "самой боеготовной армии", либо нам ВРУТ СЕЙЧАС о целях СВО. Вполне допускаю комбинацию!
Но второй вариант кажется убедительным: иначе бы уже основные узлы снабжения ВСУ были бы перерезаны.
Пример: на мост в Затоке с апреля 2022 тратится 1, максимум 2 ракеты. Хотя пакет из 5-7 его навсегда отправил бы в вечность.
Имитация, "Борьба нанайских мальчиков"!
Он русский давно не понимает
Депутатов из Думы на фронт!
шухере непонятка: как могли склеить ласты лимон вояк с обеих сторон ежели только дроны и летают туда-сюда и сбивают друг друга! Нет ни танковых сражений 1000 на 1000, нет настоящих фронтов! Только 3 года как какие-то 1.5-2 босяка ездят на мопедах, на "буханках", потом взрываются на минах, а остальные со страху отступают в "стратегущую глубь" для отдыха и постановки лайков на видео друзей... и самих себя..Здесь где то пахнет кидаловым! Галивуд отдыхает!