Против Ходорковского завели дело о терроризме

12:38 14.10.2025

ФСБ России возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и 22 членов так называемого "Антивоенного комитета России" (АКР), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем) в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России" (Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман (все они признаны в РФ иноагентами - прим. ред.) и иных неустановленных лиц", - цитирует сообщение ЦОС ФСБ ТАСС.

Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Анастасия Шевченко и Гарри Каспаров внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, в отношении Михаила Ходорковского также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Статья об организации террористического сообщества грозит наказанием до пожизненного лишения свободы, по статье за насильственный захват власти предусмотрено до 20 лет, за участие в террористическом сообществе - до 15 лет.

"Так, 30 апреля 2023 года "АКР" в Берлине (Германия) принят учредительный (уставной) документ движения - т. н. Берлинская декларация, в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана т. н. платформа российских демократических сил, которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации", - отметили в ФСБ.

В ЦОС напомнили, что Ходорковский и другие учредители "АКР" финансируют признанные в РФ террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в эти формирования для последующей реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем.

Движение "Антивоенный комитет России" было создано в феврале 2022 года. Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Генпрокуратурой России 22 января 2024 года деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.