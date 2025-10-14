МИД РФ назвал решение Латвии о депортации россиян бесчеловечным
Решение Латвии о депортации россиян является «бесчеловечным антигуманным варварством» по отношению к людям преклонного возраста, которые часто больны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«Настоящий нацизм», – добавила она.
При этом дипломат отметила, что пока рано говорить об угрозе немедленной депортации россиян из Латвии. По ее мнению, граждане РФ, проживающие в стране, могут задействовать административные и правовые механизмы для защиты своих прав, пишут «Ведомости».
Кроме того, по словам Захаровой, российское посольство в Риге ориентировано на оказание максимального содействия россиянам.
11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, будут депортировать из страны.
В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию». Кроме того, граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не веришь что жтлье дадут! А может ты иноагент! Надо заявить куда следует
начиная
с Петра первого Россия и СССР очень человечно относилась к латышам.Не смотря,на то,что красные латышские стрелки были цепными псами русофоба Ленина
СССР и советские граждане претензий ни к латышам, ни к грузинам,азербайджанца, украинцам на имели.
Убери свои грязные лапы от великого СССР.
сколько понастроили, девать некуда жильё.
с Петра первого Россия и СССР очень человечно относилась к латышам.Не смотря,на то,что красные латышские стрелки были цепными псами русофоба Ленина и убивали русских.Да и во время ВОВ латыши служили у немцев карателями.А теперь они депортируют в РФ престарелых российских пенсионеров.Нашли по силе с кем воевать.И это европейская страна,как латыши считают.
Выходит, Латвия не проходной двор, как РФ. Вот до Захаровой этот факт никак не дойдёт. Да и потом, может это те самые граждане, что натырили в РФ бабла в разул прихватизации, да и свалили в Латвию с прихватизированным. От российского гражданства тоже не отказываются, видно тут у них собственность прихватизированная осталась ещё, приносящая доходы. А на Россию, им из Латвии глубоко наплевать. Тогда нам тут чего, пожалеть их что ли надо? Кто такие эти 800 человек? Если это 80, 90-летние бабушки-дедушки, которым уже на ... латвийский язык не сдался по причине того, что когда смерть на пороге стоит, тут уже не до тупых политических проституток с их хотелками, а если это переехавшие в Латвию прихватизаторы, то лично для меня было бы лучше, чтобы их не в Россию экстрадировали, а в Израиль. Им там самое место. Желательно в одних трусах.