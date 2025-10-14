МИД РФ назвал решение Латвии о депортации россиян бесчеловечным

17:51 14.10.2025

Решение Латвии о депортации россиян является «бесчеловечным антигуманным варварством» по отношению к людям преклонного возраста, которые часто больны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Настоящий нацизм», – добавила она.

При этом дипломат отметила, что пока рано говорить об угрозе немедленной депортации россиян из Латвии. По ее мнению, граждане РФ, проживающие в стране, могут задействовать административные и правовые механизмы для защиты своих прав, пишут «Ведомости».

Кроме того, по словам Захаровой, российское посольство в Риге ориентировано на оказание максимального содействия россиянам.

11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, будут депортировать из страны.

В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию». Кроме того, граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления.