Фургала просят приговорить к 22 годам по второму уголовному делу

19:44 15.10.2025

В ходе слушания в Бабушкинском районном суде Москвы гособвинитель Михаил Резниченко запросил для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 22 года лишения свободы по уголовному делу, связанному с созданием преступного сообщества и рядом экономических преступлений. В общей сложности, с учетом первого приговора, его просят приговорить к 25 годам заключения, пишут «Ведомости».

Кроме того, прокурор запросил для Фургала штраф в размере 11 млн руб.

Для других обвиняемых по данному делу Резниченко запросил от четырех до 22 лет лишения свободы. В зависимости от их роли в преступной схеме им вменяются обвинения по ст. 159, ст. 210, ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По данным следствия, Фургал незаконно управлял коммерческими структурами группы «Торэкс», которая входит в территорию опережающего развития «Хабаровск». Следственный комитет (СК) утверждает, что через эти предприятия он и его предполагаемые соучастники организовали схему по выводу активов МСП-банка, электрометаллургического завода «Амурсталь» и иностранной компании Global Metcorp Ltd.

Согласно материалам дела, в период с 2018 по 2020 г. под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова участники сообщества похитили более 2 млрд руб. средств МСП-банка и $8,7 млн у британской компании Global Metcorp Ltd.

Кроме того, по данным СК, обвиняемые попытались присвоить имущество завода «Амурсталь» на сумму более 1,2 млрд руб., но их замысел был сорван задержанием Фургала летом 2020 г. Общий ущерб, причиненный действиями преступного сообщества, следствие оценило не менее чем в 3,8 млрд руб.

12 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд признал Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. 20 декабря 2024 г. Генеральная прокуратура добилась конфискации в доход государства более 8,5 млрд руб. имущества экс-губернатора Хабаровского края.