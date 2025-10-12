Ушаков: сплоченную ненависть европейцев к России трудно пробить

Американская сторона влияет на процесс украинского урегулирования, но сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Американцы могут, конечно, влиять. Они влияют, но там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что ненависть трудно "пробурить", даже используя американский бур", - сказал Ушаков.

Так он ответил на вопрос, может ли американская сторона повлиять на "оголтелую" европейскую политику, пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что по созданию такого отношения к России велась сверхработа и в рамках политического истеблишмента, и общественностью. "То есть настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России, и голоса, которые что-то говорят разумное, их сразу же топят "в волнах" ненависти", - сказал Ушаков.

Он заметил: "Я сам удивляюсь степени вранья, именно вранья напропалую, и конечно удивляюсь тому, что на фоне этого вранья, на фоне ненависти европейцы могли так консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них же самих возможности как-то найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.10.2025, 20:38
    Гость: Путник

    Ушаков прав. Ты настолько ненавидишь нас, что готов избивать желчь по любому поводу

  3. 12.10.2025, 20:28
    Гость: Прохожий

    Ты ошибся темой. Про домбили банбас я в курсе, но тут не об этом. Тут речь о Европе. Вот скажи -- разве её не нужно денацифицировать? Разве не должны ваши Миги сесть в Риге? Разве не должна Ната убраться за Эльбу, как было до Горби? Ты разве против этого?

  4. 12.10.2025, 20:28
    Гость: Юри_й

    ну если им так нужен наш газ, почему они подорвали СП2? Почему мы бегаем за ними и уговариваем им наш газ купить, который к слову качаем через украину? Кому реально больше нужно, тому кто отказывается, или тому кто лезет во все двери и окна, лишь бы газу продать?

  5. 12.10.2025, 20:20
    Гость: Ещё раз. Ваша легендарная жадность вас и подвела!

    Вам простили, я бы не простил, подавление русских Одессы и Харькова. Вам бы схватить украденное и убежать! Но, ваша жадность! Захотели ещё и шахтерский Донбасс задавить. Восемь лет убивали детей Донбасса только за то, что они не хотят учить выссаное из пальца эсперанто! Спасибо англосаксам, что наконец взорвали морковку под названием СП2!

Все комментарии (51)
Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Дерусификация и её плоды
МИД РФ призвал США трезво подойти к вопросу поставок Украине Tomahawk
© KM.RU
Жертвы мошенников могут отобрать квартиры у честных покупателей
© МЧС Республики Казахстан
Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL
Избранное
ДМЦ «Глазами красными» (интернет-сингл)
О лимузинах
Мультимедийный концерт «Шостакович. Симфония №13. Бабий Яр», 6 ноября, «МТС Live Холл»
Октябрь начинается с призыва. Что ждет будущих солдат этой осенью?
«В результате бездумных постсоветских "реформ" Россия сейчас находится в гораздо худшем положении, чем СССР в годы первой пятилетки»
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
Кризис легитимности
Андрей Гулидов научил поклонников быть героями
«Приключения Электроников», 22 августа, «16 Тонн»
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
Биртман «Джеки Чан» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации