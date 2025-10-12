Ушаков: сплоченную ненависть европейцев к России трудно пробить
Американская сторона влияет на процесс украинского урегулирования, но сплоченную ненависть европейцев в отношении России трудно "пробурить", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
"Американцы могут, конечно, влиять. Они влияют, но там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что ненависть трудно "пробурить", даже используя американский бур", - сказал Ушаков.
Так он ответил на вопрос, может ли американская сторона повлиять на "оголтелую" европейскую политику, пишет "Интерфакс".
Он подчеркнул, что по созданию такого отношения к России велась сверхработа и в рамках политического истеблишмента, и общественностью. "То есть настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России, и голоса, которые что-то говорят разумное, их сразу же топят "в волнах" ненависти", - сказал Ушаков.
Он заметил: "Я сам удивляюсь степени вранья, именно вранья напропалую, и конечно удивляюсь тому, что на фоне этого вранья, на фоне ненависти европейцы могли так консолидироваться. Я не мог раньше представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны. Этот голос закрывает для них же самих возможности как-то найти какие-то нюансы в отношениях с нашей страной".
Комментарии читателей Оставить комментарий
старше своего возраста, а ему 78.
Ушаков прав. Ты настолько ненавидишь нас, что готов избивать желчь по любому поводу
Ты ошибся темой. Про домбили банбас я в курсе, но тут не об этом. Тут речь о Европе. Вот скажи -- разве её не нужно денацифицировать? Разве не должны ваши Миги сесть в Риге? Разве не должна Ната убраться за Эльбу, как было до Горби? Ты разве против этого?
ну если им так нужен наш газ, почему они подорвали СП2? Почему мы бегаем за ними и уговариваем им наш газ купить, который к слову качаем через украину? Кому реально больше нужно, тому кто отказывается, или тому кто лезет во все двери и окна, лишь бы газу продать?
Вам простили, я бы не простил, подавление русских Одессы и Харькова. Вам бы схватить украденное и убежать! Но, ваша жадность! Захотели ещё и шахтерский Донбасс задавить. Восемь лет убивали детей Донбасса только за то, что они не хотят учить выссаное из пальца эсперанто! Спасибо англосаксам, что наконец взорвали морковку под названием СП2!