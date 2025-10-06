Силуанов: повышение НДС принесет бюджету РФ в 2026 году 2,3 трлн руб.
Изменения в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету РФ дополнительные 2,3 трлн руб. в 2026 году, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб.", - приводит его слова ТАСС.
Говоря о повышении НДС, Силуанов уточнил, что НДС может повлиять на финансовый результат компаний. При этом вклад в инфляцию от повышения НДС может составить около 1%. "Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что в рамках бюджетного пакета на следующие три года предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные в первую очередь на финансирование обороны и безопасности: повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров. Это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.
Интересно как в СССР вообще жили без этого американского эндээс и на все социальные задачи хватало. Да у министров не было таких "зарплат" и банк был государственным и школы и заводы и больницы и ВУЗы... но как-то хватало. Тоже воровали и крали, но не так нагло, поэтому хватало.
да, принесет бюджету и унесет у народа! Бюджет же наполняет народ, а расходуется он далеко не в интересах народа.
"Россияне раскошелиться..." Скорее по тюрски.
Это первая, Главная. Непрерывная. И непримиримая
"Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%". Метеорологи в таких случаях добавляют:" Но ощущается как 45% ".