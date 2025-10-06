Силуанов: повышение НДС принесет бюджету РФ в 2026 году 2,3 трлн руб.

15:56 6.10.2025

Изменения в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету РФ дополнительные 2,3 трлн руб. в 2026 году, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб.", - приводит его слова ТАСС.

Говоря о повышении НДС, Силуанов уточнил, что НДС может повлиять на финансовый результат компаний. При этом вклад в инфляцию от повышения НДС может составить около 1%. "Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в рамках бюджетного пакета на следующие три года предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные в первую очередь на финансирование обороны и безопасности: повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров. Это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.