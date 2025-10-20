Росстат описал среднестатистического россиянина

В общей численности населения насчитывалось 46% мужчин и 54% женщин 

Росстат привел статистический «портрет» среднего россиянина (по данным статслужбы за 2024 год). В общей численности населения насчитывалось 46% мужчин и 54% женщин (количество женщин традиционно более чем на 10 млн превосходит количество мужчин), пишет РБК.

  • По итогам 2024 года в России 80,8% составляют русские (исходя из итогов Всероссийской переписи населения-2020, прошедшей в 2021 году).
  • Средний возраст россиян в 2024 году — 41 год; мужчин — 38 лет, женщин — 43 года.
  • Средний рост мужчин в России (с учетом всех возрастов) составил 162,9 см, женщин — 159,5 см.
  • Средний вес мужчин в России — 74,1 кг, женщин — 67,0 кг (данные также для всех возрастов).
  • В среднем по России за 2024 год в официальном браке находилось 63% мужчин (холостые — 37%) и 54% женщин (не замужем — 46%).
  • В среднем по России 77,9% населения проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов, 70,6% отдыхают в повседневной жизни за общением с друзьями, 50,2% населения проводит свободное время за компьютером, планшетом и телефоном, 34% читают книги, журналы и газеты, 24,5% занимаются хобби.
  • В среднем по России 88,9% населения пользуется интернетом: 76,4% мужчин пользуется интернетом каждый день и 74,7% женщин пользуются интернетом каждый день.
  • В 2024 году 80,4% населения в возрасте 35–39 лет оценивали свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», среди всех россиян — 52,7%.
  • Реальные денежные доходы россиян в 2024 году по сравнению с 2023-м увеличились на 8,4%.
  • Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рубля и по сравнению с 2023-м выросла на 19%.
  • Среднестатистическая занятая в 2024 году — женщина с высшим образованием, работающая в сфере оптовой и розничной торговли, зарабатывающая в месяц 84 199 рублей.
  • По итогам 2024 года в России 49,3% семей имеют легковой автомобиль.
  • В городах проживают 75% населения, в селах — 25%. По федеральным округам на 1 января 2025 года в Центральном федеральном округе проживало 28% населения, в Приволжском — 19% и 53% в остальных федеральных округах.
  • Среди всех граждан, проживающих в отдельных квартирах, 42% живут в двухкомнатных квартирах.


По данным Реестра ЗАГС Федеральной налоговой службы, самыми популярными именами в 2025 году (по именам, дающимся новорожденным мальчикам и девочкам) являются Михаил, Александр, Артем; София, Ева, Анна.

  1. 20.10.2025, 12:54
    Гость: Юляша

    По-моему все это "среднее" вообще не имеет никакого смысла.Доходы в Москве+в селе Мухосидском= ерунда !

  2. 20.10.2025, 12:48
    Гость: 38 попугаев

    Удав: Так… (бормочет) А, нет! Так не получится!
    Мартышка: Почему не получится?
    Удав: Потому что меня половинами мерять нельзя!
    Мартышка: Почему нельзя?!
    Удав: Потому что я целый!

