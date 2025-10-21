На «Госуслугах» появится сервис для замены комплекса документов

На портале «Госуслуги» готовится к запуску новый сервис, который позволит гражданам одним заявлением заменить сразу несколько документов — от водительского удостоверения до загранпаспорта. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Сергей Цветков в ответе на обращение депутатов фракции «Новые люди», пишет ТАСС.

Как уточняется, новая функция станет частью жизненной ситуации «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)», уже доступной на портале. Сервис предназначен для упрощения оформления документов в случаях, когда у гражданина изменяются персональные данные, например при смене фамилии после регистрации или расторжения брака.

По словам Сергея Цветкова, пользователи смогут оформить комплексное заявление, включающее замену российского национального водительского удостоверения, регистрационных документов на транспорт, заграничного паспорта, а также обновление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Запуск сервиса призван сократить время на бюрократические процедуры и избавить граждан от необходимости подавать несколько отдельных заявлений в разные ведомства.

  1. 21.10.2025, 16:56
    Гость: сергей-57

    и да- при взломе этого "комплеса" вся подноготная человека попадёт к жуликам- мошенникам....

