В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

13:35 21.10.2025

В Москве возбуждено первое уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за передачу абонентских номеров в корыстных целях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Химок по предложению знакомого занимался оформлением сим-карт на подставных лиц. Мужчина посещал офисы операторов связи и по поддельным доверенностям заключал договоры на оказание услуг. Затем оформленные номера он передавал третьим лицам. За каждый договор злоумышленнику обещали платить по девять тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Во время обыска у подозреваемого нашли смартфоны, сим-карты, документы и другие вещественные доказательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники.

Напомним, что с 1 сентября в России вступила в силу новая статья УК, по которой за незаконное предоставление сим-карт преступникам предусмотрено наказание — до трёх лет лишения свободы.