Роскомнадзор объяснил сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России
Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и Telegram. Как пояснили в ведомстве, решение связано с необходимостью противодействовать преступникам, использующим эти платформы для мошенничества, вымогательства и вовлечения россиян в противоправную деятельность, сообщает ТАСС.
По данным правоохранительных органов и обращениям граждан, Telegram и WhatsApp стали основными каналами для обмана и вербовки, однако направленные владельцам сервисов требования о противодействии нарушениям были проигнорированы.
«В соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — уточнили в Роскомнадзоре.
Сбои в работе Telegram и WhatsApp 21 октября зафиксированы на юге России — в Ростове-на-Дону, Сочи, Адыгее и Астрахани. В некоторых регионах пользователи сообщали о проблемах с подключением и низкой скоростью работы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Брешет Роскомнадзор. А на самом деле идет расчистка поля для мессендрера максс
Свобода слова? — Мы самоубийством кончать не собираемся.
Кто ж их пустит?
Они невозможны со второй половины августа.
Можно только переписываться и фото с картинками слать.
Каки-таки ОСОБЫЕ мошенники в WhatsApp ?
Не отвечай на неизвестные звони и всё.
На телефон намного больше мошенников звонит.Ютюб с начала октября совсем закончился))
и это называется
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
Статья 1
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.)
Мошенники и по телефону звонят и обманывают и что теперь все телефоны отключим из-за этого? Полная не способность властей и российских спец служб бороться с преступниками и террористами. Их сайты нужно выявлять и блокировать и их владельцев находить и арестовывать, как все работают сейчас топорно и не профессионально.