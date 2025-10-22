Роскомнадзор объяснил сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России

Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и Telegram. Как пояснили в ведомстве, решение связано с необходимостью противодействовать преступникам, использующим эти платформы для мошенничества, вымогательства и вовлечения россиян в противоправную деятельность, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов и обращениям граждан, Telegram и WhatsApp стали основными каналами для обмана и вербовки, однако направленные владельцам сервисов требования о противодействии нарушениям были проигнорированы.

«В соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — уточнили в Роскомнадзоре.

Сбои в работе Telegram и WhatsApp 21 октября зафиксированы на юге России — в Ростове-на-Дону, Сочи, Адыгее и Астрахани. В некоторых регионах пользователи сообщали о проблемах с подключением и низкой скоростью работы.

Комментарии читателей

  2. 22.10.2025, 20:55
    Гость: Владимир Ильич Ульянов-Ленин

    Свобода слова? — Мы самоубийством кончать не собираемся.

  4. 22.10.2025, 20:05
    Гость: Каки-таки звонки по WhatsApp

    Они невозможны со второй половины августа.
    Можно только переписываться и фото с картинками слать.
    Каки-таки ОСОБЫЕ мошенники в WhatsApp ?
    Не отвечай на неизвестные звони и всё.
    На телефон намного больше мошенников звонит.Ютюб с начала октября совсем закончился))
    и это называется
    1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
    Статья 1
    Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.)

  5. 22.10.2025, 19:57
    Гость: Чекист

    Мошенники и по телефону звонят и обманывают и что теперь все телефоны отключим из-за этого? Полная не способность властей и российских спец служб бороться с преступниками и террористами. Их сайты нужно выявлять и блокировать и их владельцев находить и арестовывать, как все работают сейчас топорно и не профессионально.

