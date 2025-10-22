Роскомнадзор объяснил сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России

17:19 22.10.2025

Роскомнадзор сообщил о принятии мер по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и Telegram. Как пояснили в ведомстве, решение связано с необходимостью противодействовать преступникам, использующим эти платформы для мошенничества, вымогательства и вовлечения россиян в противоправную деятельность, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов и обращениям граждан, Telegram и WhatsApp стали основными каналами для обмана и вербовки, однако направленные владельцам сервисов требования о противодействии нарушениям были проигнорированы.

«В соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — уточнили в Роскомнадзоре.

Сбои в работе Telegram и WhatsApp 21 октября зафиксированы на юге России — в Ростове-на-Дону, Сочи, Адыгее и Астрахани. В некоторых регионах пользователи сообщали о проблемах с подключением и низкой скоростью работы.