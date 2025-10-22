ЕГЭ по истории могут сделать обязательным для поступления в вузы

Минобрнауки России подготовило проект, предусматривающий возможность включения Единого государственного экзамена по истории в число обязательных вступительных испытаний для абитуриентов социально-гуманитарных направлений. Согласно документу, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года, пишет РИА Новости.

Предполагается, что вузы смогут самостоятельно решать, требовать ли ЕГЭ по истории при поступлении на такие специальности, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Таможенное дело» и другие.

Высшие учебные заведения обязаны определить перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, фактически новая система может начать действовать в приемную кампанию 2027 года.

Ожидается, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные вузы. Глава государства поддержал эту инициативу.

  1. 22.10.2025, 13:50
    Гость: Особенно повеселило требование

    ЕГЭ для специальностей «Сервис» и «Таможенное дело»
    ======
    Сервис это ж Гостиничное Дело, типа ГОСТЕПРИИМСТВО?

    Заходите ,люди добрые,щаз мы вам про Богдана Хмельницкого расскажем.

  3. 22.10.2025, 13:46
    Гость: кино и немцы

    ЭГЭ/ОГО/УГУ ни о чём. Енто не ЗНАНИЯ. А история как и социология как ПЕРЕСКАЖУТ/ПОСЧИТАЮТ так и вышло.
    Впрочем это бессмысленная , но безобидная инициатива. Что тамучить.Про историю-то.
    Русские испокон веков спасали-присоединяли опосля кормили-поили-вовсёмсебеотказывая, а эти мерзкие племена нас обманывали-надували-кидали.
    У,неблагодарные предатели!

  4. 22.10.2025, 13:31
    Гость: Александр

    Русскую историю написали немцы, конкретно: Байер, Миллер и Шлецер, работавшие по заказу немцев - Романовых.
    Сначала нужно вычистить из истории перманентную русофобию, типа норманской теории или "монгольского ига", а потом уже детям еë преподавать.

  5. 22.10.2025, 13:01
    Гость: Ключник ада

    Давно уже пора главным экзсаменом к допуску на учебу, по ЛЮБОЙ профессии историю , тогда и не будет : беги Моня беги .. на запод .

Все комментарии (11)
