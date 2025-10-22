ЕГЭ по истории могут сделать обязательным для поступления в вузы

08:05 22.10.2025

Минобрнауки России подготовило проект, предусматривающий возможность включения Единого государственного экзамена по истории в число обязательных вступительных испытаний для абитуриентов социально-гуманитарных направлений. Согласно документу, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года, пишет РИА Новости.

Предполагается, что вузы смогут самостоятельно решать, требовать ли ЕГЭ по истории при поступлении на такие специальности, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Таможенное дело» и другие.

Высшие учебные заведения обязаны определить перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, фактически новая система может начать действовать в приемную кампанию 2027 года.

Ожидается, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные вузы. Глава государства поддержал эту инициативу.