ЕГЭ по истории могут сделать обязательным для поступления в вузы
Минобрнауки России подготовило проект, предусматривающий возможность включения Единого государственного экзамена по истории в число обязательных вступительных испытаний для абитуриентов социально-гуманитарных направлений. Согласно документу, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года, пишет РИА Новости.
Предполагается, что вузы смогут самостоятельно решать, требовать ли ЕГЭ по истории при поступлении на такие специальности, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Таможенное дело» и другие.
Высшие учебные заведения обязаны определить перечень вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, фактически новая система может начать действовать в приемную кампанию 2027 года.
Ожидается, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.
Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные вузы. Глава государства поддержал эту инициативу.
ЕГЭ для специальностей «Сервис» и «Таможенное дело»
======
Сервис это ж Гостиничное Дело, типа ГОСТЕПРИИМСТВО?
Заходите ,люди добрые,щаз мы вам про Богдана Хмельницкого расскажем.
Сейчас только битвы с Западом. Всё остальное крамола
ЭГЭ/ОГО/УГУ ни о чём. Енто не ЗНАНИЯ. А история как и социология как ПЕРЕСКАЖУТ/ПОСЧИТАЮТ так и вышло.
Впрочем это бессмысленная , но безобидная инициатива. Что тамучить.Про историю-то.
Русские испокон веков спасали-присоединяли опосля кормили-поили-вовсёмсебеотказывая, а эти мерзкие племена нас обманывали-надували-кидали.
У,неблагодарные предатели!
Русскую историю написали немцы, конкретно: Байер, Миллер и Шлецер, работавшие по заказу немцев - Романовых.
Сначала нужно вычистить из истории перманентную русофобию, типа норманской теории или "монгольского ига", а потом уже детям еë преподавать.
Давно уже пора главным экзсаменом к допуску на учебу, по ЛЮБОЙ профессии историю , тогда и не будет : беги Моня беги .. на запод .