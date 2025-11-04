Песков: Россия сейчас не передает США карты линии боевого соприкосновения
Россия сейчас не передает США российские карты линии боевого соприкосновения, раньше такие пояснения давались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас не передаем. Когда были контакты, разумеется, пояснения по картам давались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передает ли Россия Вашингтону российские варианты карт линии боевого соприкосновения, пишет РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я русский и патриот России.Предлог "из" обычно употребляют когда что-то появляется изнутри:" из леса,из колодца,из канавы и пр. Предлог "С" употребляется: с дуба,с телеги,с воза, с горы ,с космоса и пр. В данном случае предлоги "из" и "с" имеют равнозначное значение.
"украина" - это что?
записи из генерального штаба?
намеренно его корёжат.Сейчас уже и в России часто говорят и пишут "на районе" вместо "В районе",так же,как "ставить укол,прививку"-ухо просто режет.Ещё пришли от них "вкусняшки,макарошки,обнимашки,печенюшки"...Всё равно,что,какашки,- из той же оперы.
"с космоса всё видно", они просто не в состоянии написать "Из космоса". У них нет предлога "из", только предлог "с": "с Винницы", "с Запорожья", "с Рівно","с Борыспіля"