Песков: Россия сейчас не передает США карты линии боевого соприкосновения

Я русский и патриот России.Предлог "из" обычно употребляют когда что-то появляется изнутри:" из леса,из колодца,из канавы и пр. Предлог "С" употребляется: с дуба,с телеги,с воза, с горы ,с космоса и пр. В данном случае предлоги "из" и "с" имеют равнозначное значение.