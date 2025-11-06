Экс-главу военного представительства Минобороны приговорили к 10 годам за взятки

14:10 6.11.2025

Суд вынес приговор по делу о получении взятки против бывшего начальника 4924 военного представительства Минобороны Ивана Популовского. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Осужденного также лишили воинского звания полковника, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу военных органов СКР.

Как установило следствие, в 2021 году госзаказчик заключил контракты с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"». Компании должны были поставить кабельную продукцию на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.

С 2021 по 2024 годы Популовский и его подчиненный Григорий Зорин получали взятки от коммерсантов за общее покровительство. Всего им передали свыше 11 млн руб.