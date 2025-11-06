Экс-главу военного представительства Минобороны приговорили к 10 годам за взятки
Суд вынес приговор по делу о получении взятки против бывшего начальника 4924 военного представительства Минобороны Ивана Популовского. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Осужденного также лишили воинского звания полковника, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу военных органов СКР.
Как установило следствие, в 2021 году госзаказчик заключил контракты с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"». Компании должны были поставить кабельную продукцию на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.
С 2021 по 2024 годы Популовский и его подчиненный Григорий Зорин получали взятки от коммерсантов за общее покровительство. Всего им передали свыше 11 млн руб.
Когда читаю подобные новости, вспоминаю эту песню, когда профессия у персонажа несколько другая, ростовщик:
"Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики,
Ой, день-день-день-деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки,
Все ищут ответа, загадка жизни в чем,
А мне плевать на это, я знаю что почем."
туда быстрей выйдет, ещё и компенсацию дадут,что не сдал главаря.
Десять процентов -10% нормально получил, как заведено в этой эпохе тотальной коррупции
украл бы триллионы ,был бы секретарем СБ.
если провинился сотрудник-снимают вышестоящее руководство.А тут полным составом под статьей,а Шойгу не виноватый и не прикасаемый.Это наверно иностранные разведки стараются расшатать и захватить ресурсы,чтоб поднять цены на всё.