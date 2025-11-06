Экс-главу военного представительства Минобороны приговорили к 10 годам за взятки

© KM.RU, Михаил Попов

Суд вынес приговор по делу о получении взятки против бывшего начальника 4924 военного представительства Минобороны Ивана Популовского. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Осужденного также лишили воинского звания полковника, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу военных органов СКР. 

Как установило следствие, в 2021 году госзаказчик заключил контракты с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"». Компании должны были поставить кабельную продукцию на общую сумму свыше 1,2 млрд руб.

С 2021 по 2024 годы Популовский и его подчиненный Григорий Зорин получали взятки от коммерсантов за общее покровительство. Всего им передали свыше 11 млн руб.

  1. 06.11.2025, 20:28
    Гость: Грабли&вилы

    Когда читаю подобные новости, вспоминаю эту песню, когда профессия у персонажа несколько другая, ростовщик:
    "Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
    Франки, фунты-стерлинги да тугрики,
    Ой, день-день-день-деньжата, денежки,
    Слаще пряника, милее девушки,
    Все ищут ответа, загадка жизни в чем,
    А мне плевать на это, я знаю что почем."

  3. 06.11.2025, 18:32
    Гость: Влад КЗ

    Десять процентов -10% нормально получил, как заведено в этой эпохе тотальной коррупции

  5. 06.11.2025, 17:58
    Гость: В полицтуре

    если провинился сотрудник-снимают вышестоящее руководство.А тут полным составом под статьей,а Шойгу не виноватый и не прикасаемый.Это наверно иностранные разведки стараются расшатать и захватить ресурсы,чтоб поднять цены на всё.

