Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях

Стоп-кадр видео

Президент РФ Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил разобраться в том, насколько целесообразно их проводить. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — приводит слова Пескова Газета.RU.

5 ноября Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность. 

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты или другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия»,— сказал президент.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2025, 22:35
    Гость: Ага

    Это всё началось после слов Трампа о том, что США "будут проводить ядерные испытания также, как и другие страны".Честно говоря, очень похоже, что Трамп толи не понимает разницу между испытаниями ядерных зарядов и тестовым испытанием их носителей, толи оговорился просто. По крайней мере что США, что Россия, что Китай последний раз проводили испытание ядерных зарядов в конце 90х, а испытания носителей проводится всеми странами постоянно.

  2. 09.11.2025, 18:42
    Гость: rick

    "Гость: Все его слова требуют объяснений.
    Все как обычно. Несменяемого все не так поняли."
    ----
    Очень даже хорошо поняли. США планируют в 2026 разместить в Европе (Германия) гиперзвуковые ракеты средней дальности ( Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), названную Dark Eagle (черный орел).
    Тип: Гиперзвуковая ракета с планирующим блоком
    Разработчик: Соединённые Штаты Америки Lockheed Martin
    Подрядчики: Northrop Grumman, Dynetics
    Принято на вооружение: 2024
    Стоимость единицы: около $41 млн.
    Основные эксплуатанты Соединённые Штаты Америки Вооружённые силы США
    Основные технические характеристики
    Дальность: 2775 км (1725 миль)
    Скорость: не менее 6115 км/ч (3800 миля/ч)
    Боевая часть: вес - 7400 кг, маневрирующая(HSG - Hypersonic glide vehicle)
    Запуск осуществляется с мобильной платформы.
    предназначенная для поражения стратегически важных и требуемых критически коротких сроков для поражения целей, достигая верхних слоёв атмосферы Земли и оставаясь неуязвимыми для наземных комплексов ПРО до момента удара.
    Именно об этой ракете говорил министр обороны РФ Белоусов, когда назвал подлётное время ракеты после ее размещение в Германии - 6(шесть минут). Размещение Dark Eagle меняет стратегическую ситуацию в Европе.

  3. 09.11.2025, 17:52
    Гость: если до такого дойдет - то персонажи просто-напросто не доед

    Как Никки не доехал до Англии, где правил его "Любезный брат Жорж"...
    Наверное, илита РФ о том догадывается. Но - заигрались, на двух стульях сидючи!

  4. 09.11.2025, 17:43
    Гость: не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний

    Фигассе, как резко заднюю включили!
    Во-первых, "подготовка" - понятие очччень широкотрактуемое, "подготовкой" м.б. и просто инспектирование объектов, в ходе которых запросто может выясниться, как осенью 2022, что армейские склады пусты.
    Во-вторых, "приступить" - это всего-навсего составить план мероприятий "подготовки", т.е. еще НИ МАЛЕЙШЕГО шага не сделано, а кореш Тимура Иванова уже оправдывается "Да вы нас неправильно поняли!"...
    Беда, однако, в руководстве "великой ядерной державы".

  5. 09.11.2025, 16:29
    Гость: Alex203

    А если всё таки с потолка? Если всё таки бросается такими словами? Причём не первый раз. И не только такими.

Все комментарии (12)
