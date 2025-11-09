Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях
Президент РФ Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил разобраться в том, насколько целесообразно их проводить. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — приводит слова Пескова Газета.RU.
5 ноября Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность.
«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты или другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия»,— сказал президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это всё началось после слов Трампа о том, что США "будут проводить ядерные испытания также, как и другие страны".Честно говоря, очень похоже, что Трамп толи не понимает разницу между испытаниями ядерных зарядов и тестовым испытанием их носителей, толи оговорился просто. По крайней мере что США, что Россия, что Китай последний раз проводили испытание ядерных зарядов в конце 90х, а испытания носителей проводится всеми странами постоянно.
"Гость: Все его слова требуют объяснений.
Все как обычно. Несменяемого все не так поняли."
----
Очень даже хорошо поняли. США планируют в 2026 разместить в Европе (Германия) гиперзвуковые ракеты средней дальности ( Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), названную Dark Eagle (черный орел).
Тип: Гиперзвуковая ракета с планирующим блоком
Разработчик: Соединённые Штаты Америки Lockheed Martin
Подрядчики: Northrop Grumman, Dynetics
Принято на вооружение: 2024
Стоимость единицы: около $41 млн.
Основные эксплуатанты Соединённые Штаты Америки Вооружённые силы США
Основные технические характеристики
Дальность: 2775 км (1725 миль)
Скорость: не менее 6115 км/ч (3800 миля/ч)
Боевая часть: вес - 7400 кг, маневрирующая(HSG - Hypersonic glide vehicle)
Запуск осуществляется с мобильной платформы.
предназначенная для поражения стратегически важных и требуемых критически коротких сроков для поражения целей, достигая верхних слоёв атмосферы Земли и оставаясь неуязвимыми для наземных комплексов ПРО до момента удара.
Именно об этой ракете говорил министр обороны РФ Белоусов, когда назвал подлётное время ракеты после ее размещение в Германии - 6(шесть минут). Размещение Dark Eagle меняет стратегическую ситуацию в Европе.
Как Никки не доехал до Англии, где правил его "Любезный брат Жорж"...
Наверное, илита РФ о том догадывается. Но - заигрались, на двух стульях сидючи!
Фигассе, как резко заднюю включили!
Во-первых, "подготовка" - понятие очччень широкотрактуемое, "подготовкой" м.б. и просто инспектирование объектов, в ходе которых запросто может выясниться, как осенью 2022, что армейские склады пусты.
Во-вторых, "приступить" - это всего-навсего составить план мероприятий "подготовки", т.е. еще НИ МАЛЕЙШЕГО шага не сделано, а кореш Тимура Иванова уже оправдывается "Да вы нас неправильно поняли!"...
Беда, однако, в руководстве "великой ядерной державы".
А если всё таки с потолка? Если всё таки бросается такими словами? Причём не первый раз. И не только такими.