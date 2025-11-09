Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях

14:43 9.11.2025

Президент РФ Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил разобраться в том, насколько целесообразно их проводить. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — приводит слова Пескова Газета.RU.

5 ноября Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность.

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты или другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия»,— сказал президент.