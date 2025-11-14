«Ростатом» рассказал о ночной атаке ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Нововоронежская АЭС

В результате атаки беспилотников на Нововоронежскую АЭС в ночь с 12 на 13 ноября несколько энергоблоков были отключены от сети, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежская АЭС. Все они были обезврежены, сбиты», — рассказал глава «Росатома».

Обломки сбитых беспилотников повредили распределительное устройство, из-за чего пришлось снижать мощность станции, уточнил Лихачев. Однако, как добавил он, ремонтно-восстановительные работы прошли «очень быстро, очень профессионально».

АЭС вернули на проектную мощность в 11 утра 14 ноября, отметил Лихачев. Об этом он рассказал на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.11.2025, 18:50
    Гость: А

    где же наша армия, которая должна нас защищать? Где наше хвалёное, лучшее в мире ПВО, если даже атомные электростанции и стратегические аэродромы не можем защитить??? И это в условиях, когда нет полномасштабной войны!!!
    Где наши спецслужбы, которые должны выявлять шпионов и диверсантов? Нынешние спецслужбы в подмётки не годятся Советским ВЧК >> НКВД >> КГБ

  3. 14.11.2025, 16:01
    Гость: гость

    У страны с резиновыми красными линиями атомный терроризм - не терроризм? Все вместе учимся бегать между дождевых струек.

  4. 14.11.2025, 15:34
    Гость: Ну

    если тянуть с уничтожением государства Украина и остановкой Ровенской и Запорожской АЭС украинская нация еще больше ущерба нанесет. Беречь в Украине нечего - Зеленский при уходе как гитлеровцы все взорвет.

Все комментарии (5)
