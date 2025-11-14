«Ростатом» рассказал о ночной атаке ВСУ на Нововоронежскую АЭС

14:57 14.11.2025

В результате атаки беспилотников на Нововоронежскую АЭС в ночь с 12 на 13 ноября несколько энергоблоков были отключены от сети, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежская АЭС. Все они были обезврежены, сбиты», — рассказал глава «Росатома».

Обломки сбитых беспилотников повредили распределительное устройство, из-за чего пришлось снижать мощность станции, уточнил Лихачев. Однако, как добавил он, ремонтно-восстановительные работы прошли «очень быстро, очень профессионально».

АЭС вернули на проектную мощность в 11 утра 14 ноября, отметил Лихачев. Об этом он рассказал на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.