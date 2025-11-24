В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги и горки

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"В рамках технического комитета по безопасным детским площадкам мы разработали ГОСТ на тюбинги. Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга", - сказала Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что разработанный ГОСТ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.
 

  1. 24.11.2025, 22:02
    Гость: Э-хе-хе

    И ведь все уже видят,что за контингент сидит в Думе.Но,что самое поразительное,они останутся все на своих местах и после новых выборов в Думу.На кой черт нам такая Дума?Чем она думает?Страна валится,а они о сортирах для собак и о детских горках...

