В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги и горки
ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"В рамках технического комитета по безопасным детским площадкам мы разработали ГОСТ на тюбинги. Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга", - сказала Буцкая.
Парламентарий подчеркнула, что разработанный ГОСТ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И ведь все уже видят,что за контингент сидит в Думе.Но,что самое поразительное,они останутся все на своих местах и после новых выборов в Думу.На кой черт нам такая Дума?Чем она думает?Страна валится,а они о сортирах для собак и о детских горках...
выдать тюбинги, и на сво кататься.
а так же на ямы, канавы и бугры...
ГОСТ на идиотов.
Результат ни что, процесс все.