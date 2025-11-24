В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги и горки

14:37 24.11.2025

ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"В рамках технического комитета по безопасным детским площадкам мы разработали ГОСТ на тюбинги. Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга", - сказала Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что разработанный ГОСТ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.

