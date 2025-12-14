20:13 14.12.2025

Все больше жителей Европы проявляют интерес и симпатию к России, воспринимая ее как страну, отстаивающую традиционные ценности. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме «Альянса цивилизаций» в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

По словам дипломата, растет число людей, в том числе в европейских странах, которые не только положительно относятся к России, но и видят в ней защитника устойчивых культурных и нравственных ориентиров.

Логвинов подчеркнул, что Россия исходит из важности опоры на общие для разных религий и культур ценности, уважения самобытности народов и их права самостоятельно определять путь своего развития. Именно такой подход, по его мнению, помогает находить взвешенные ответы на современные вызовы и угрозы и пользуется широкой поддержкой в международном сообществе.