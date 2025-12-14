МИД РФ: все больше европейцев видят Россию защитницей настоящих ценностей

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Все больше жителей Европы проявляют интерес и симпатию к России, воспринимая ее как страну, отстаивающую традиционные ценности. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме «Альянса цивилизаций» в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

По словам дипломата, растет число людей, в том числе в европейских странах, которые не только положительно относятся к России, но и видят в ней защитника устойчивых культурных и нравственных ориентиров.

Логвинов подчеркнул, что Россия исходит из важности опоры на общие для разных религий и культур ценности, уважения самобытности народов и их права самостоятельно определять путь своего развития. Именно такой подход, по его мнению, помогает находить взвешенные ответы на современные вызовы и угрозы и пользуется широкой поддержкой в международном сообществе.

  2. 14.12.2025, 22:46
    Гость: Бобер

    Власти еще не знают, но этой осенью произошел важный перелом в сознании людей. Суть в том, что люди уже не учитывают мнение власти ни в каких вопросах. Еще есть судебные разбирательства и широкая огласка, но решения уже проводятся БЕЗ официальной власти. Это значит что в любой момент, известный только конкретным участникам - может произойти любое движение. Например могут выключить свет в центре москвы, или не выйти на работу десятки отделов полиции, может остановиться общественный транспорт, подвоз продуктов, телевещание. Причем у власти не получиться даже наорать или топать ножками на подчиненных - те просто не возьмут трубку. Идет тихая потеря управления.

  3. 14.12.2025, 22:35
    Гость: Сергей Ярославль

    Прощай, немытая Россия -
    Страна рабов, страна господ!
    И мониторы голубые,
    И ты, послушный им народ!
    .
    - Творчество наших ИТ-специалистов, уезжающих на Запад

  4. 14.12.2025, 22:34
    Гость: хохотун

    Я просто в восторге!!
    Это как надо не знать географию, чтобы перепутать Среднюю Азию с Европой??!!

Все комментарии (14)
