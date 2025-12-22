В Кремле опровергли данные Reuters о «притязаниях РФ на Восточную Европу»
Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, абсолютно не соответствует реальности, указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Reuters пишет об этом со ссылкой на доклады американской разведки. Агентство в том числе утверждает, что речь идет о балтийских странах и всей территории Украины.
Комментируя это, Песков указал, что нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов. "Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Хмелел солдат, слеза катилась,
Играл трофейный саксофон.
И на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон.
Русский народ отрекся от проклятого царизма, а товарищ Ленин дал независимость Финляндии и Прибалтике, да еще и царского золота им отписал по нескольку десятков тонн.
Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Я удивляюсь не тому, что эту чушь в западных СМИ публикуют, а тому, что мы еще на нее реагируем.
В Котельниках Рождество отменили?