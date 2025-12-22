В Кремле опровергли данные Reuters о «притязаниях РФ на Восточную Европу»

Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, абсолютно не соответствует реальности, указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Reuters пишет об этом со ссылкой на доклады американской разведки. Агентство в том числе утверждает, что речь идет о балтийских странах и всей территории Украины.

Комментируя это, Песков указал, что нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов. "Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - приводит слова представителя Кремля ТАСС

  1. 23.12.2025, 00:02
    Гость: Сябръ

    Хмелел солдат, слеза катилась,
    Играл трофейный саксофон.
    И на груди его светилась
    Медаль за город Вашингтон.

  2. 22.12.2025, 22:57
    Гость: Однако

    Русский народ отрекся от проклятого царизма, а товарищ Ленин дал независимость Финляндии и Прибалтике, да еще и царского золота им отписал по нескольку десятков тонн.

  3. 22.12.2025, 21:30
    Гость: М. Исаковский

    ...
    Он пил — солдат, слуга народа,
    И с болью в сердце говорил:
    «Я шел к тебе четыре года,
    Я три державы покорил…»
    Хмелел солдат, слеза катилась,
    Слеза несбывшихся надежд,
    И на груди его светилась
    Медаль за город Будапешт.

  4. 22.12.2025, 17:54
    Гость: stalker

    Я удивляюсь не тому, что эту чушь в западных СМИ публикуют, а тому, что мы еще на нее реагируем.

