В Кремле опровергли данные Reuters о «притязаниях РФ на Восточную Европу»

12:04 22.12.2025

Публикация Reuters о том, что Россия якобы хочет распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, абсолютно не соответствует реальности, указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Reuters пишет об этом со ссылкой на доклады американской разведки. Агентство в том числе утверждает, что речь идет о балтийских странах и всей территории Украины.

Комментируя это, Песков указал, что нет понимания, насколько достоверна информация о наличии таких докладов. "Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.