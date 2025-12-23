Штрафы за навязывание услуг увеличили до 500 тыс. рублей

12:30 23.12.2025

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Документ внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов в мае. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей), сообщает ТАСС.

"Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нередко недобросовестные продавцы вписывают в договор пункты, в соответствии с которыми приобретение основных товаров или услуг сопровождается обязательным приобретением дополнительных. В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы. Причем в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей", - рассказал журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.