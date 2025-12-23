Штрафы за навязывание услуг увеличили до 500 тыс. рублей
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.
Документ внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов в мае. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей), сообщает ТАСС.
"Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нередко недобросовестные продавцы вписывают в договор пункты, в соответствии с которыми приобретение основных товаров или услуг сопровождается обязательным приобретением дополнительных. В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы. Причем в отдельных случаях накрутка может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей", - рассказал журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
почему "начали фонтанировать" сейчас ??
хорошо, что хоть сейчас.
с парш. овцы как говорится....
и накажут, если откажетесь.
Возникает вопрос - почему депутаты начали "фонтанировать" решениями подобного рода именно теперь? Ранее они не замечали этих проявлений?
То же самое с разного рода финансовыми подачками, льготами и т.д... . В этом случае будет ещё уместно задаться вопросом - за чей счёт "бесплатные плюшки"?
Объяснений на мой взгляд несколько.
Первое. Не за горами новые выборы. Стало быть - популистские манипуляции. Они особенно актуальны в условиях нарастающего произвола со стороны цифро-фашистов.
Второе. В условиях сокращающихся доходов от внешней торговли, переходят к "доению" через штрафы и повышение цен внутри страны.
