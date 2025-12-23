В России впервые выписали штраф за склонение к аборту

11:27 23.12.2025

Мировой суд в Мордовии вынес решение об административном наказании в виде штрафа виновному в склонении к аборту, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в материалах суда, в конце ноября в судебный участок поступил протокол об административном правонарушении по статье 9.1 закона Республики Мордовия "Склонение к искусственному прерыванию беременности". В декабре мировой судья признал мужчину, на которого был составлен протокол, виновным в административном правонарушении.

Речь идет о подопечной благотворительного фонда "Женщины за жизнь", которая рассказала своему партнеру, что беременна двойней, а тот предложил сделать аборт. Женщина прекратила взаимоотношения с мужчиной и обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы фонда. Летом 2025 года она родила мальчика и девочку.

Суд назначил отцу детей административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Это судебное решение — первое подобное постановление в России в пользу защиты жизни до рождения.

Мордовия стала первым регионом, где в августе 2023 года приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. Согласно ему, склонение "путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности, подчеркивается в законе.