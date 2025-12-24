Медведев: контракт на военную службу заключили около 417 тыс. человек

Порядка 417 тыс. человек на данный момент заключили контракт на военную службу, а более 36 тыс. человек отправились на СВО добровольцами. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тыс. человек. Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - приводит его слова ТАСС.

Медведев поблагодарил россиян, которые приняли решение служить, за их патриотизм, потому что благодаря ему стали возможными достойные результаты.

  2. 24.12.2025, 19:42
    Гость: 24 декабрь 2025, среда 1400-й день спецоперации

    Начата 24 февраля 2022 г.

    Война 22.06.41 – 09.05.45 длилась 1418 дней

    99% – соотношение по длительности на сегодняшний текущий день

    Завтра 25 декабря.

    Рождество в США отмечают в ночь с 24 на 25 декабря по григорианскому календарю.
    Не видать Дональду Трампу-миротворцу НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА.
    А он так хотел завершения ....конфликта до35 декабря.

  5. 24.12.2025, 19:30
    Гость: Юри_й

    ответ прост, потерь конечно очень много, но тут большее значение имеет любовь наших правителей к преувеличениям. Тут как в том приколе из камеди, из одного трактора, на верх дошел доклад об миллионе тракторов. Тут та же ситуация. Еще когда стрелков был на свободе, уже тогда он рассказывал, что в контрактники у нас вообще всех записывают и тех кто уже служил, и донецких, и отчеты эти на каждом уровне все прибавляют и прибавляют. Фактических цифр не знает видимо никто, такой бардак.

Все комментарии (19)
