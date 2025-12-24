Медведев: контракт на военную службу заключили около 417 тыс. человек

14:22 24.12.2025

Порядка 417 тыс. человек на данный момент заключили контракт на военную службу, а более 36 тыс. человек отправились на СВО добровольцами. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тыс. человек. Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - приводит его слова ТАСС.

Медведев поблагодарил россиян, которые приняли решение служить, за их патриотизм, потому что благодаря ему стали возможными достойные результаты.