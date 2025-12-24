Медведев: контракт на военную службу заключили около 417 тыс. человек
Порядка 417 тыс. человек на данный момент заключили контракт на военную службу, а более 36 тыс. человек отправились на СВО добровольцами. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
"Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тыс. человек. Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - приводит его слова ТАСС.
Медведев поблагодарил россиян, которые приняли решение служить, за их патриотизм, потому что благодаря ему стали возможными достойные результаты.
Начата 24 февраля 2022 г.
Война 22.06.41 – 09.05.45 длилась 1418 дней
99% – соотношение по длительности на сегодняшний текущий день
Завтра 25 декабря.
Рождество в США отмечают в ночь с 24 на 25 декабря по григорианскому календарю.
Не видать Дональду Трампу-миротворцу НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА.
А он так хотел завершения ....конфликта до35 декабря.
417 тыс. человек на фронт на бойню а 1 мил. индусов на их место до жен и детей.
ответ прост, потерь конечно очень много, но тут большее значение имеет любовь наших правителей к преувеличениям. Тут как в том приколе из камеди, из одного трактора, на верх дошел доклад об миллионе тракторов. Тут та же ситуация. Еще когда стрелков был на свободе, уже тогда он рассказывал, что в контрактники у нас вообще всех записывают и тех кто уже служил, и донецких, и отчеты эти на каждом уровне все прибавляют и прибавляют. Фактических цифр не знает видимо никто, такой бардак.