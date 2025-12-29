В Кремле назвали условие для прекращения боевых действий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления помощника президента Юрия Ушакова о возможных условиях окончательного прекращения боевых действий, пишут «Ведомости».
Отвечая на вопрос о том, какое именно «ответственное политическое решение» требуется от Киева в русле российско-американских контактов и касается ли оно Донбасса, Песков заявил, что речь идет об отводе украинских вооруженных сил. «Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», – сказал он.
На уточняющий вопрос, распространяется ли это требование также на Херсонскую и Запорожскую области, представитель Кремля отвечать не стал. «Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в публичное обсуждение отдельных положений», – отметил Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а почему барселона, дятел ??
крайняя точка гейропы-- лиссабон.
я с сарказмом написал....
пустого в порожнее.
Не многова-то ли жертв ,и безумных хотелок,для одного Кремлевского гения ?
.
Народ скажите :зачем Кремлевский гений ,стал завозить в Россию ,мигрантов,сотнями тысяч (!)аж с Индии,спустя почти 4 года,СВО?
Ничего -- подправили. Подправят и тут. Российская конституция такая же терпеливая, как и сами русские. Власти она позволяет всё.