В Кремле назвали условие для прекращения боевых действий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления помощника президента Юрия Ушакова о возможных условиях окончательного прекращения боевых действий, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос о том, какое именно «ответственное политическое решение» требуется от Киева в русле российско-американских контактов и касается ли оно Донбасса, Песков заявил, что речь идет об отводе украинских вооруженных сил. «Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», – сказал он.

На уточняющий вопрос, распространяется ли это требование также на Херсонскую и Запорожскую области, представитель Кремля отвечать не стал. «Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в публичное обсуждение отдельных положений», – отметил Песков.

  4. 29.12.2025, 19:24
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Не многова-то ли жертв ,и безумных хотелок,для одного Кремлевского гения ?
    .
    Народ скажите :зачем Кремлевский гений ,стал завозить в Россию ,мигрантов,сотнями тысяч (!)аж с Индии,спустя почти 4 года,СВО?

  5. 29.12.2025, 18:56
    Гость: Конситуция РФ и вечное президенство запрещала.

    Ничего -- подправили. Подправят и тут. Российская конституция такая же терпеливая, как и сами русские. Власти она позволяет всё.

