Археологический сезон 2025 года в Москве побил рекорд по находкам

10:55 2.01.2026

Археологи, работавшие на площадках нового строительства, реконструкции и благоустройства в столице, за сезон обнаружили свыше 90 тысяч предметов. Об этом сообщили в Мосгорнаследии по итогам археологического сезона 2025 года, который стал рекордным по масштабам исследований.

Общая площадь раскопок в Москве достигла 50 тысяч квадратных метров. Работы велись в разных районах города — на Восточной, Дербеневской и Никольской улицах, на Фрунзенской набережной, в переулках исторического центра, а также на территории музея-заповедника «Коломенское». Среди находок — фрагменты керамики и металлических изделий, предметы быта и редкие артефакты, представляющие музейную ценность.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, значительная часть обнаруженных предметов уже прошла реставрацию. В течение года специалисты восстановили более 5 тысяч артефактов, которые в дальнейшем передадут в столичные музеи. Всего за последние пять лет музейный фонд страны пополнился более чем 50 тысячами индивидуальных находок, извлеченных в ходе городских археологических работ.

Хотя полевой сезон завершен, исследования продолжаются в зимний период — в специально оборудованных «тепляках» и реставрационных мастерских. Именно в это время были сделаны некоторые примечательные открытия. В Замоскворечье, на Большой Ордынке, археологи нашли деревянные полозья детских санок XIX — начала XX века. В Старопанском переулке обнаружены рыболовный крючок и грузило XVIII века, а на Садовнической улице — курительные трубки турецкого типа конца XVIII — начала XIX столетия.

Среди редких находок — стеклянный стакан XVIII века с монограммой будущего императора Александра I и его супруги Елизаветы Алексеевны, найденный на Большой Ордынке, а также чернолощеная трубка конца XVIII–XIX веков, поднятая на территории «Коломенского». Во 2-м Вражском переулке археологи обнаружили миниатюрный сосуд-кубышку XVII века, который в прошлом использовали для хранения денег и ценностей.

Традиционно в культурных слоях Москвы встречаются и детские игрушки. В их числе — расписная статуэтка XVIII века и глиняная свистулька XVIII–XIX веков, а также оловянные фигурки и игрушечный револьвер конца XIX — начала XX столетия.

Особое внимание в этом году привлекли предметы, связанные с символикой наступившего 2026 года — лошадью. Среди них полихромный изразец с изображением единорога XVIII века, найденный на улице Огородная слобода, и железная подкова XIX века из Старопанского переулка. Подобные находки, как отмечают специалисты, не только дополняют историческую картину жизни города, но и отражают устойчивые культурные символы, сохранявшиеся на протяжении веков.