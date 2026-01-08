Захарова назвала размещение европейских войск на Украине интервенцией

19:44 8.01.2026

Размещение на территории Украины воинских подразделений и военных объектов западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим государствам Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – цитирует ее газета «Ведомости».

Захарова напомнила, что 6 января в Париже участники возглавляемой Великобританией и Францией так называемой «коалиции желающих» подписали с Киевом декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». В МИД РФ считают, что документ далек от идеи мирного урегулирования и направлен на продолжение милитаризации, эскалацию и расширение конфликта.

Ключевым элементом декларации, отметили в министерстве, является размещение на украинской территории «многонациональных сил», которые предполагается сформировать для содействия «восстановлению» ВСУ и «сдерживанию» России после прекращения боевых действий. В документе также говорится о дальнейшем сближении военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО.

В МИД РФ подчеркнули, что мирное урегулирование возможно только при устранении первопричин конфликта, возвращении Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдении прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также признании современных территориальных реалий. В ведомстве отметили, что эти цели будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в ходе спецоперации.