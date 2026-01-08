Захарова назвала размещение европейских войск на Украине интервенцией
Размещение на территории Украины воинских подразделений и военных объектов западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим государствам Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – цитирует ее газета «Ведомости».
Захарова напомнила, что 6 января в Париже участники возглавляемой Великобританией и Францией так называемой «коалиции желающих» подписали с Киевом декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». В МИД РФ считают, что документ далек от идеи мирного урегулирования и направлен на продолжение милитаризации, эскалацию и расширение конфликта.
Ключевым элементом декларации, отметили в министерстве, является размещение на украинской территории «многонациональных сил», которые предполагается сформировать для содействия «восстановлению» ВСУ и «сдерживанию» России после прекращения боевых действий. В документе также говорится о дальнейшем сближении военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО.
В МИД РФ подчеркнули, что мирное урегулирование возможно только при устранении первопричин конфликта, возвращении Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдении прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также признании современных территориальных реалий. В ведомстве отметили, что эти цели будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в ходе спецоперации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На самом деле элиты не уровня NWO( новый мировой ордунг ) напрягло что два коксонарика могут нажать на кнопку и отбомбить Москву в том числе новейшими 453 бомбы США,годные для сброса даже через дверь Боинга..сова макрошки,я отбомлб Москву ,если мне покажется ,что рефа напала на НАТО,тоже напрягли..пытались их закрасить словами какого то чмо монописуальными..
Захарова вошла в историю со своей фейковой переработкой оригинального видео,когда целофаный пакетик с кокаином был заменён в ее быстром репортаже,через три часа после события , на бумажную салфетку,на фейкфото в 10 см от места целофанового пакетика .буржуй буржую глаз не выклюет верно Эрнст?
...чтобы миллиардеры и их миллиарды не пострадали.
За то девушка и бъëтся (хотелось другое слово вставить).
Но эта самая СВО была бы воистину СВО-й, и, в принципе, таковой и задумывалась, "если бы да кабы" удалось "попасть толстой ниткой в узкое игоолочное ушко за очень ограниченное время", чего на практике не случилтсь.
Всё дальнейшее для нас, говоря языком очень умных, цуцванг.
Можно ещё долго воевать, чего-то очень не хотеть, но оно всё равно произойдёт. И НАТО от Херсона-Белгорода через Курск до Брянска - можно считать вопросом решëнным.
Главное теперь - до хлебных карточек не "дорасти"...
"«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – цитирует ее газета «Ведомости»"
---
Мадам Захарова, само того не заметив, проговорилась. Если "предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне" без их реализации то они себя полностью обесценили и на них никто не будет реагировать. Неужели так трудно это понять? Уважающая себя страна, как например СССР, озвучивает предупреждения ОДИН РАЗ, после чего в случае игнорирования этого предупреждения, руководство страны РЕАЛИЗУЕТ высказанное предупреждения. Нереализованные предупреждения логически порождают безнаказанность. Это азы дипломатии, кстати.