Осужденный за мошенничество Виктор Батурин вышел на свободу

14:37 15.01.2026

Бизнесмен и бывший вице-президент девелоперской компании «Интеко» Виктор Батурин, отбывавший срок по делу о мошенничестве, вышел на свободу, сообщает газета «Известия».

Бизнесмена арестовали в июле 2021 года. Уголовное дело возбудили по заявлению его сестры, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщившей о попытках брата незаконным образом получить рыночную стоимость 25% акций строительной компании «Интеко», которую она основала в 1991 году.

На протяжении четырех лет Батурин проходил по делу как свидетель, но летом 2021 года перешел в разряд обвиняемых. С 1999 по 2005 год бизнесмен занимал должность вице-президента компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого между ним и сестрой начались судебные тяжбы, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году.

Спустя два года Батурин обвинил Елену в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций и невыплате зарплаты за 2005 год в размере 3,46 млрд рублей. Он подал в арбитражный суд документы, которые и стали причиной возбуждения уголовного дела.

В 2023 году Симоновский районный суд Москвы приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Предпринимателя признали виновным в покушении на мошенничество, но в связи с истечением срока давности освободили от наказания по двум эпизодам фальсификации доказательств.