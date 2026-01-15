Осужденный за мошенничество Виктор Батурин вышел на свободу
Бизнесмен и бывший вице-президент девелоперской компании «Интеко» Виктор Батурин, отбывавший срок по делу о мошенничестве, вышел на свободу, сообщает газета «Известия».
Бизнесмена арестовали в июле 2021 года. Уголовное дело возбудили по заявлению его сестры, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщившей о попытках брата незаконным образом получить рыночную стоимость 25% акций строительной компании «Интеко», которую она основала в 1991 году.
На протяжении четырех лет Батурин проходил по делу как свидетель, но летом 2021 года перешел в разряд обвиняемых. С 1999 по 2005 год бизнесмен занимал должность вице-президента компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого между ним и сестрой начались судебные тяжбы, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году.
Спустя два года Батурин обвинил Елену в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций и невыплате зарплаты за 2005 год в размере 3,46 млрд рублей. Он подал в арбитражный суд документы, которые и стали причиной возбуждения уголовного дела.
В 2023 году Симоновский районный суд Москвы приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Предпринимателя признали виновным в покушении на мошенничество, но в связи с истечением срока давности освободили от наказания по двум эпизодам фальсификации доказательств.
