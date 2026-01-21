Путин и Уиткофф проведут встречу 22 января

снова топлива сожгут и ни о чем не договорятся. Слишком цели противоположные. Одни хотят уничтожить славян, а славяне еще пока хотят жить на планете. Интересная сейчас самая важная должность в США-зять президента! А почему у россиян такой должности нет? Может зять с зятем быстрее бы договорились, выпили водочки, закусили икрой или шашлычком......