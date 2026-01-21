Путин и Уиткофф проведут встречу 22 января
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters со ссылкой на интервью Уиткоффа телеканалу CNBC.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы на завтра, пишет РИА Новости.
В беседе с Bloomberg спецпосланник заявил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию на Украине. Также на встрече будет зять президента США Джаред Кушнер.
Американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
Бессмысленно убивать мелких предателей в таком государстве, где само правительство состоит из предателей.
сталин все свои действия обговаривал с риббентропом, ВОВ продолжалась и сегодня.
снова топлива сожгут и ни о чем не договорятся. Слишком цели противоположные. Одни хотят уничтожить славян, а славяне еще пока хотят жить на планете. Интересная сейчас самая важная должность в США-зять президента! А почему у россиян такой должности нет? Может зять с зятем быстрее бы договорились, выпили водочки, закусили икрой или шашлычком......
враг, они убивают россиян на фронте и в тылу.
жалуется, что его все обманывают.