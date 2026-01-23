В Красноярске похитили 14-летнего мальчика и требуют выкуп

10:34 23.01.2026

В Красноярске неизвестный похитил 14-летнего мальчика и потребовал от его родителей выкуп. Отец подростка обратился в СКР по региону, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подросток вышел из дома вечером 22 января с неизвестным человеком. СКР опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что рядом с мальчиком шел человек в капюшоне. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что вечером этого же дня отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн руб. Позднее похититель связался с родителями мальчика через мессенджер и потребовал выкуп. Он также отправил родителям видеообращение самого подростка, который просил выполнить все требования, пишет «Коммерсант».

Областное управление СКР начало оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).

По данным Telegram-канала SHOT, похищенный школьник — сын красноярского бизнесмена. Его семья живет в элитном поселке Серебряный Бор. РЕН ТВ опубликовал переписку отца школьника и похитителя. В диалоге отец мальчика просит связаться с сыном, чтобы удостовериться, что «это не бот». Затем похититель отправил ему видео с подростком. «Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста»,— сказал на видео мальчик.