В Красноярске похитили 14-летнего мальчика и требуют выкуп

В Красноярске неизвестный похитил 14-летнего мальчика и потребовал от его родителей выкуп. Отец подростка обратился в СКР по региону, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подросток вышел из дома вечером 22 января с неизвестным человеком. СКР опубликовал записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что рядом с мальчиком шел человек в капюшоне. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что вечером этого же дня отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн руб. Позднее похититель связался с родителями мальчика через мессенджер и потребовал выкуп. Он также отправил родителям видеообращение самого подростка, который просил выполнить все требования, пишет «Коммерсант».

Областное управление СКР начало оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).

По данным Telegram-канала SHOT, похищенный школьник — сын красноярского бизнесмена. Его семья живет в элитном поселке Серебряный Бор. РЕН ТВ опубликовал переписку отца школьника и похитителя. В диалоге отец мальчика просит связаться с сыном, чтобы удостовериться, что «это не бот». Затем похититель отправил ему видео с подростком. «Папа, говорят, ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста»,— сказал на видео мальчик.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.01.2026, 14:01
    Гость: Остап

    Мальчик взял у папы три миллиона и ушел с другим человеком. Такое себе похищение.

  4. 23.01.2026, 13:09
    Гость: странно

    если из сейфа уже были взяты деньги, значит скорее всего похоже что подросток в сговоре с так называемым похитителем. Такие истории уже были, и даже относительно недавно что-то было в новостях.

