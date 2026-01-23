Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире с девушкой

14:17 23.01.2026

Похищенный в Красноярске подросток найден, с ним все в порядке, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.

"Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек.

С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Мужчина в тот же день получил в мессенджере сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это требование. Было возбуждено уголовное дело, к поискам привлекли волонтеров.