Путин: российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии
Строительный сектор РФ готов помочь Сирии в восстановлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
"Мы знаем, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - приводит слова Путина ТАСС.
Глава российского государства отметил, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера по восстановлению территориальной целостности Сирии. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за территориальную целостность Сирии.
28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Вобщем,
Хозяин кремлина Тельавив назначил своим банком Кремлин еще в 1963.
После ликвидации сирийского халифа моссадом.
Асад папаша людоед годы мотался в Москву 2 раза в неделю. Потом его гусеобразный сынок, теперь вот этот гусь.
Может и мне б смотаться в Кремлин, хоть 3 рубля может дадут,как думаете? А,да, мне ж надо сначала кого нибудь прибить и че нить разрушить,ну,я придумаю ,что и как,
Не проблема.
Да уж. Нужно в Мурманске разобрать опоры ЛЭП, загрузить самолет и отвезти к бармалеям. А то им трудно по вечерам, в темноте отрубать бошки бывшим российским союзникам.
+
А как Путин спокойно с достойной улыбкой пожимает руку этому деятелю. Тот наверное очень радуется. Сам Путин мне руку пожал!
Опять битый небитого везёт.
молчит про кредиты. пусть им израиловка строительно помогает.
спешат на помощь......значит базы будут наши или нет?