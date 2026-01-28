Путин: российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии

21:18 28.01.2026

Строительный сектор РФ готов помочь Сирии в восстановлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

"Мы знаем, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - приводит слова Путина ТАСС.

Глава российского государства отметил, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера по восстановлению территориальной целостности Сирии. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за территориальную целостность Сирии.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.