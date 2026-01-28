Докатились, Патриций принимает бывшего полевого командира ИГ.

Ахмед аш-Шараа- Джулани оголтелый исламист и арабский националист, по происхождению не является сирийцем, деятель джихадистского движения в Сирии, один из предводителей наступления сирийской оппозиции 2024 года, закончившегося свержением президента Башара Асада. Принимал участие в Иракской войне на стороне Исламского государства Ирак, позже стал одним из лидеров отделения Аль-Каиды в Сирии — организации Джебхат ан-Нусра. После конфликта в 2016 году заявил об отмежевании от Аль-Каиды и переименовании организации в Джебхат Фатх аш-Шам, которая в 2017 году объединилась с несколькими джихадистскими группами и была реорганизована в Хайят Тахрир аш-Шам. В Ираке был пойман американцами, но благодаря связям в изриале среди высокопоставленных офицеров моссад вышел на свободу. В 2011 году Джулани вышел на свободу. С началом гражданской войны в Сирии руководство Исламского государства Ирака уполномочило его создать сирийское ответвление группировки. Перейдя сирийско-иракскую границу, Джулани образовал группировку «Джебхат ан-Нусра», в которую вошли освобождённые из тюрем исламисты, начались нападения на военные склады и похищение оружия. Это было началом создания ИГ. Примечательно, несмотря на то, что Ахмед аш-Шараа фактически участвовал в анти израильских террористических организациях с которыми евреи якобы воевали в Ливане, у израиля к нему претензий нет.

Пути демократии неисповедимы...