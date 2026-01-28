Временный президент Сирии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 28 января прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета "Известия".

Самолет сирийского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, как аш-Шараа у трапа встречает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров пройдут завтра и также состоится отдельная беседа Путина и аш-Шараа. 

  1. 28.01.2026, 20:15
    Гость: "Все идет по плану".

    Это просто
    Переходная фигура Сиона.

    Асады
    Сделали свое дело-разрушили Сирию, сейчас в этом сирийском хаосе начался процесс присоединения
    Бывшей Сирии к "Великому Израилю".

    Одновременно и
    В Ливане цахал начинает этот же процесс расширения Изр.

  2. 28.01.2026, 17:55
    Гость: ABCD

    Докатились, Патриций принимает бывшего полевого командира ИГ.
    Ахмед аш-Шараа- Джулани оголтелый исламист и арабский националист, по происхождению не является сирийцем, деятель джихадистского движения в Сирии, один из предводителей наступления сирийской оппозиции 2024 года, закончившегося свержением президента Башара Асада. Принимал участие в Иракской войне на стороне Исламского государства Ирак, позже стал одним из лидеров отделения Аль-Каиды в Сирии — организации Джебхат ан-Нусра. После конфликта в 2016 году заявил об отмежевании от Аль-Каиды и переименовании организации в Джебхат Фатх аш-Шам, которая в 2017 году объединилась с несколькими джихадистскими группами и была реорганизована в Хайят Тахрир аш-Шам. В Ираке был пойман американцами, но благодаря связям в изриале среди высокопоставленных офицеров моссад вышел на свободу. В 2011 году Джулани вышел на свободу. С началом гражданской войны в Сирии руководство Исламского государства Ирака уполномочило его создать сирийское ответвление группировки. Перейдя сирийско-иракскую границу, Джулани образовал группировку «Джебхат ан-Нусра», в которую вошли освобождённые из тюрем исламисты, начались нападения на военные склады и похищение оружия. Это было началом создания ИГ. Примечательно, несмотря на то, что Ахмед аш-Шараа фактически участвовал в анти израильских террористических организациях с которыми евреи якобы воевали в Ливане, у израиля к нему претензий нет.
    Пути демократии неисповедимы...

  4. 28.01.2026, 17:30
    Гость: ща

    убыочный за наш счет выдаст ему кредит. И кемску волость. это у них называется внешняя политика.

  5. 28.01.2026, 17:30
    Гость: ?

    Думаете об этом торг? А не почëм нам будет унести оттэдова ноги?
    А впрочем, почему бы и нет!
    Бармалеи воочию видели, какую халяву Россия отваливает за типа-лояльность, ну и, поторговавшись с общечеловеками, вполне могли решить, что нас доить - повыгоднее будет.

