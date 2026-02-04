В Госдуме предложили ввести «адаптивный» больничный

В Госдуме подготовили инициативу, изменяющую подход компаний к больничным, используемым в настоящее время.

Как пишет РИА Новости, глава комитета по труду Ярослав Нилов направил в правительство законопроект о введении временного адаптивного режима труда. По мнению депутата, документ позволит сотрудникам продолжать работу во время болезни, сохраняя при этом свой доход.

Сейчас Трудовым законодательством предусмотрены только два варианта: человек либо полностью работает, либо полностью находится на больничном. Однако, авторы инициативы считают такой подход устаревшим. На практике многие сотрудники при лёгких заболеваниях способны выполнять свои обязанности, если условия труда немного смягчить.

Предполагается, что новый режим закроет данный пробел. Работник сможет не выпадать из рабочего процесса и не терять деньги, а работодатель — избежать простоев, срочного поиска замены и перегрузки других сотрудников.

В документе отмечается, что адаптивный режим можно будет вводить только по желанию самого сотрудника и при наличии медицинского заключения. При этом за сотрудником сохраняется средний заработок, а при ухудшении самочувствия он сможет в любой момент перейти на обычный больничный.

По мнению Нилова, вводимая мера позволит работникам сохранять 100% дохода во время временных проблем со здоровьем, а бизнесу — снизить потери, связанные с отсутствием ключевых специалистов.

Комментарии читателей

  1. 04.02.2026, 16:22
    Гость: А знаете,

    что делают коты и кобели, когда им делать нечего?
    Вот именно этим и занимается последние 35 лет госду..

  2. 04.02.2026, 15:15
    Гость: Старый

    Если вы про государство, то есть, не первые 3 дня - если 100% у вас, то чуть меньше половины деньщины. То есть, работаете, получаете 3000 час, на больничном - 1300 и... смотрите не подавитесь. Это что ли ваше "по среднему"?

  5. 04.02.2026, 12:20
    Гость: Влад

    Давно пора так сделать. Вот я работаю дома, на удаленке. Зачем мне при ОРВИ терять существенно в деньгах? Если симптомы не такие сильные. Понятное дело, что с 40 градусной температурой не поработаешь, но часто бывает ОРВИ без температуры, а больничный всё равно выписывают.

Все комментарии (11)
