В феврале в России пройдет ежегодная перепись воробьев

Всероссийскую перепись воробьев проведут в стране с 7 по 15 февраля, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

"Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года", — сказала Мостовая, добавив, что в переписи участвуют домовый и полевой воробей.

По ее словам, во многих странах мира домовый воробей резко сократил свою численность. На данный момент специалисты не готовы оценить сокращение его численности в России. Для этого нужны результаты мониторинга за 10-15 лет.

"Очевидно, что без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись. Напомним, что основа рациона для воробьев – это просо или пшено (то есть просо без оболочки). В холодное время воробьи охотнее едят нежареные несоленые семена подсолнечника, а в сильные морозы не откажутся даже от сала, как и многие другие виды птиц, слетающиеся зимой поближе к человеческому жилью", — заключила Мостовая.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2026, 22:07
    Гость: очень

    (Воробьи, в основном, питаются мелкими мошками, жучками-червячками)-вы уверены?Каждый год обносят мой виноград ,а некоторые сорта под ноль!

  4. 05.02.2026, 18:31
    Гость: Я думаю, причина -

    в безумных новогодних фейерверках и петардах. Народ гуляет, а для воробъев и кошек это непереносимо.

  5. 05.02.2026, 16:58
    Гость: В целом правильно

    Но главная причина исчезновения воробьёв - личный транспорт, то есть чрезвычайно сильная загазованность атмосферы во всех городах РФ с населением более 100 тыс. Воздух плохой - нет насекомых, нет насекомых - нет воробьёв! (Воробьи, в основном, питаются мелкими мошками, жучками-червячками)

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»
© KM.RU, Святослав Князев
Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо
Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа
Избранное
Ешьте на здоровье! Мифы и реальность о питании в армейских столовых
Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю
iOSTRA «Меня не сломать» (интернет-сингл)
Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Старики танцуют»
Обновить потолок своими руками стало как никогда просто и легко!
Tracktor Bowling «Шаги по стеклу» (двойной прозрачный винил)
«Переименование 30 лет назад станций московского метро - индикатор, сигнализирующий о неизбежном грядущем уничтожении Советского Союза»
Джонни Кэш помог группе Blues Bastards пережить пожарную тревогу в Москве
«"Персидский прыжок" с "российского трамплина". Кто стоит за событиями в Газе и Йемене?»
Стоит ли покупать акции Tesla
Рознь, рабство, нищета: что могут принести Молдове выборы президента?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации