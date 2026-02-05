Таможня пресекла вывоз в Британию метеорита за 323 млн рублей

13:01 5.02.2026

Балтийские таможенники, проводя досмотр в порту Санкт-Петербурга, пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж крупного фрагмента метеорита Алетай. Осколок весом более 2,5 тонны обнаружили при сканировании морского контейнера.

Груз, ранее ввезенный в Россию из одной из стран ЕАЭС, при оформлении попытались выдать за скульптуру для ландшафтного дизайна. Однако, проверяя документы и сопоставляя данные, инспекторы выявили расхождения в происхождении и заявленной стоимости объекта.

Назначив экспертизу и получив заключение специалистов, таможенники установили: речь идет о крупном фрагменте железного метеорита Алетай. Его оценочная стоимость составила около 323 млн рублей, что относит находку к категории стратегически важных товаров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов и культурных ценностей. Максимальная санкция по ней предусматривает до трех лет лишения свободы.

Следственные действия, направленные на установление всех участников схемы и обстоятельств вывоза, продолжаются.